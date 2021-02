Milan-Stella Rossa 1-1, pagelle e tabellino: male Calhanoglu, Tomori risponde presente

Le pagelle di Milan-Stella Rossa, il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. 1-1 il risultato finale, i rossoneri si qualificano alla fase successiva

Il Milan va agli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri non riescono a battere la Stella Rossa e la partita finisce con il risultato di 1-1. Ma basta per la qualificazione al turno successivo del torneo. Il risultato si sblocca con il rigore di Franck Kessie, che realizza perfettamente e porta avanti i suoi. Una rete che sembra convincere troppo la squadra che ormai la partita è chiusa, e infatti la Stessa Rossa attacca fino a trovare il pareggio con Ben. Nel secondo tempo entrano Ibrahimovic e Rebic ma il Milan è ancora troppo superficiale, in tutte le azioni. I serbi restano con un uomo in meno ma sono comunque pericolosi, senza però riuscire a trovare il gol. Nel finale un po’ di polemiche per un angolo che l’arbitro non ha fatto battere (Stankovic infuriato).

Milan-Stella Rossa, le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 6,5 – Forse poteva fare qualcosa in più in occasione della rete di Ben. Strepitoso però al 67′ quando, in contro tempo, salva su un tiro a botta sicura.

Calabria 5 – Non è il Calabria visto quest’anno, proprio come successo domenica scorsa nel derby. Si fa vedere poco in zona offensiva, in difesa è distratto (dal 66′ Theo Hernandez sv).

Tomori 6,5 – Risposta positiva per il centrale di proprietà del Chelsea: presenza fisica costante e aggressività. Una prestazione che farà discutere, in positivo: forse meriterebbe più considerazione.

Romagnoli. 5,5 – Nella rete della Stella Rossa c’è un’altra sua disattenzione: troppo spazio per Ben, sia sul movimento che per la costruzione del tiro .

Dalot 5,5 – Nel primo tempo spreca una rete praticamente fatta: riceve in area di rigore e spara un destro sul portiere, con tutta la porta a disposizione. Per il resto, però, la prestazione non è da buttare, ma non è minimanente vicino dal convincere società e tifosi che va riscattato.

Kessie 6 – Un rigore perfetto, poi qualche difficoltà: è evidente che fisicamente non è al top, ma anche così si conferma un calciatore troppo importante.

Meite 5,5 – Fisicità e nulla più. Col pallone fra i piedi è un rischio costante.

Castillejo 5 – Prestazione impalpabile quella dell’ex Villarreal, che si conferma un calciatore importante in fase di ripiegamento ma poco utile alla causa quando si attacca (dal 66′ Saelemaekers –

Krunic 5 – Titolare anche all’andata, non aveva fatto malissimo. Stasera invece fatica a trovare la posizione in campo alle spalle della punta (dal 45′ Rebic 6 – L’approccio è positivo, ma poi perde brillantezza e inizia a sbagliare troppo).

Calhanoglu 5 – Continua il momento decisamente no di Hakan, praticamente da quando è rientrato dal Covid sempre un altro calciatore. Gioca prevalentemente da esterno, con Krunic prima e Rebic poi in zona centrale: una scelta che di certo non lo ha aiutato.

Leao 4,5 – I precedenti da prima punta facevano ben sperare, ma la realtà è ben diversa. L’attaccante è totalmente fuori dalla partita, più mentalmente che tatticamente. E infatti Pioli lo richiama in panchina subito (dal 45′ Ibrahimovic. 6 – Entra e diventa il catalizzatore di tutti i palloni in zona offensiva. Appare però un po’ nervoso: dopo una scelta errata di Saelemaekers, dà un calcio al palo e dice qualcosa al belga).

Il tabellino di Milan-Stella Rossa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo, Krunić, Çalhanoğlu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær; Díaz, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gajić, Kanga, Srnić, Gobeljić; Ben, Ivanić; Falcinelli. A disp.: Ćopić, Popović; Gavrić, Katai, Nikolić, Petrović; Falco, Krstović, Pavkov, Vukanović. All.: Stanković.

Arbitro: Manzano

Marcatori: 9′ rig. Kessie, 24′ Ben