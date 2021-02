Manchester United-Milan agli Ottavi di Europa League 2020/2021: il programma delle partite con le date definite e gli orari da stabilire.

Il Milan è stato accoppiato con l’avversaria peggiore negli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Infatti, il sorteggio di Nyon ha “regalato” il Manchester United.

La squadra di Stefano Pioli non vive un momento positivo e sicuramente si sperava in un’urna maggiormente benevola. C’erano certamente rivali più facili da affrontare e i Red Devils rappresentano un ostacolo difficile da superare nel cammino europeo dei rossoneri.

Manchester United-Milan: le date degli Ottavi di Europa League

Manchester United-Milan, match di andata, si giocherà giovedì 11 marzo allo stadio Old Trafford. Invece il ritorno Milan-Manchester United è in programma per giovedì 18 marzo. Ancora da stabilire l’orario, considerando che anche agli Ottavi sono previste due fasce differenti: 18:55 e 21:00.

Per i ragazzi di Pioli un calendario molto impegnativo, visto che in mezzo al duello con gli inglesi è previsto il big match di campionato contro il Napoli. A San Siro si giocherà il 14 marzo. E dopo il ritorno europeo ci sarà la trasferta a Firenze contro la Fiorentina il 21 marzo.

Milan e Manchester United si sono già affrontate per cinque volte in una sfida a eliminazione diretta, tutte in Coppa dei Campioni/Champions League. Per quattro volte sono stati i rossoneri a superare il turno, solamente in una sono stati i Red Devils a prevalere. L’eliminazione milanista risale alla Champions 2009/2010, quando il Diavolo era allenato da Leonardo e perse sia all’andata che al ritorno.