Europa League, Ottavi sorteggiati: sarà Manchester United-Milan!

Diretta live del sorteggio degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Scopriamo le rivali di Milan, Roma e gli altri accoppiamenti.

Il Milan ha superato non senza fatica i Sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Doppio pareggio contro la Stella Rossa e qualificazione grazie al peso dei gol in trasferta: 2-2 a Belgrado e 1-1 a San Siro.

All’indomani della partita contro i serbi è già tempo di sorteggio degli Ottavi della competizione. Alle ore 13:00 a Nyon è iniziato il sorteggio e l’urna non è stata affatto benevola con il Milan, che sarà costretto ad affrontare il Manchester United.

Sorteggio Europa League: squadre qualificate, regolamento e date

Nell’urna di Nyon oltre al Milan e alla Roma le seguenti squadre: Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Granada, Manchester United, Molde, Olympiacos, Rangers, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal e Young Boys.

La squadra di Stefano Pioli poteva essere accoppiata con qualsiasi rivale tra quelle presenti. Infatti, in questa fase non ci sono più teste di serie e “limitazioni” legate all’appartenenza alla stessa federazione nazionale. Sorteggio libero, possibile anche un derby contro la Roma.

Ovviamente le inglesi erano le avversarie più pericolose, quelle da evitare assolutamente. Altre decisamente più abbordabili, ma quando si arriva agli Ottavi di Europa League difficilmente ci sono rivali da poter sottovalutare. Abbiamo già visto squadre uscire nonostante i favori dei pronostici. E lo stesso Milan ai Sedicesimi ha avuto vita difficile contro la Stella Rossa.

Le partite degli Ottavi si disputeranno giovedì 11 marzo (andata) e giovedì 18 marzo (ritorno). Le sfide continueranno a essere disputate in due fasce orarie distinte: 18:55 e 21:00. Il sorteggio dei Quarti è in programma per venerdì 19 marzo.

Ottavi Europa League 2020/2021: diretta live del sorteggio

Di seguito gli accoppiamenti degli Ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021: