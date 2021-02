Manchester United, non solo Pogba: altro giocatore out col Milan

Solskjaer sta facendo i conti con alcuni infortuni in questo periodo. In vista di Manchester United-Milan di Europa League può avere assenze.

Non c’è solamente Paul Pogba tra i giocatori del Manchester United alle prese con problemi fisici. Ole Gunnar Solskjaer in vista dei prossimi impegni deve fare i conti anche con un altro infortunato.

Si tratta di Juan Mata, che secondo quanto riportato da manchesterevenings.co.ok starà fuori per due settimane. Il 32enne spagnolo ha saltato la partita di Europa League contro la Real Sociedad e l’allenatore dei Red Devils ha confermato che il giocatore rimarrà fuori nei prossimi 14 giorni.

Mata salta Manchester United-Milan di Europa League?

Mata dovrebbe essere assente nelle partite di Premier League contro Chelsea, Crystal Palace e Manchester City; ma anche nella sfida di andata degli Ottavi di Europa League contro il Milan a San Siro prevista per giovedì 11 marzo.

Non è stato ancora reso noto il tipo di infortunio che ha messo KO l’esterno offensivo spagnolo, il cui contratto è in scadenza a giugno 2021 e il Manchester United non sembra avere l’intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo. Per il futuro dell’ex di Valencia e Chelsea si parla anche di Italia: Juventus, Inter e Roma sarebbero interessate a tesserarlo a parametro zero.

Mata al Manchester United ha trovato poco spazio in questa stagione: solo 7 presenze in campionato e 2 tra Champions ed Europa League. Le altre 3 le ha collezionate in FA Cup e EFL Cup. Normale che possa lasciare i Red Devils al termine del contratto, Solskjaer non lo ritiene indispensabile nel suo progetto tecnico-tattico e l’addio appare ormai scontato. Vedremo se il suo futuro sarà in Serie A oppure in un’altra lega.