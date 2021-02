Mandzukic e Bennacer out con la Roma | Rientro già programmato

Mario Mandzukic e Ismael Bennacer non sembrano ancora pronti a rientrare. Lo staff medico ha già stilato il piano rientro.

Per fortuna non sembrano gravi gli infortuni occorsi di recente ai due calciatori del Milan attualmente indisponibili.

Ismael Bennacer e Mario Mandzukic soffrono di fastidi muscolari non così eclatanti, dunque sembrano pronti a recuperare già nei prossimi giorni e dare una mano al resto della squadra.

Ma la notizia lanciata da Tuttosport quest’oggi è che difficilmente i due calciatori rossoneri saranno a disposizione per la sfida Roma-Milan, programmata per domenica sera allo stadio Olimpico.

Le condizioni dei due infortunati: ecco quando rientrano

Il quotidiano sportivo parla dello stato fisico dei due rossoneri chiamati in causa. Bennacer ha un affaticamento al flessore della coscia, mentre Mandzukic ha accusato un indurimento muscolare.

Niente di preoccupante dunque, ma come anticipato entrambi non dovrebbero essere rischiati per la delicata e ravvicinata trasferta di Roma.

Lo staff medico del Milan ha però già stabilito un piano per il loro rientro, che dovrebbe avvenire quasi a livello simbiotico.

Bennacer e Mandzukic dovrebbero essere già convocati per Milan-Udinese di mercoledì prossimo, turno infrasettimanale di campionato, con la possibilità di giocare uno spezzone di partita.

I due saranno però abili e arruolabili al 100% per la gara successiva, quella che il Milan giocherà sul terreno del Verona domenica 7 marzo.

Nel frattempo proseguiranno con le sedute personalizzate almeno fino al weekend, per poi rientrare nel gruppo, anche se andranno tenute d’occhio le rispettive condizioni atletiche e fisiche per evitare ennesime ricadute.

La situazione infortuni in casa Roma

Non se la passa benissimo invece la Roma, che dopo la vittoria di ieri contro il Braga in Europa League dovrà fare i conti con un altro stop di rilievo.

Edin Dzeko ha accusato un fastidio all’adduttore. Oggi effettuerà le visite mediche di rito per capire l’entità del danno, ma appare difficile poterlo vedere in campo contro il Milan.

Nel big-match di domenica mancheranno sicuramente pure i difensori Ibanez, Smalling e Santon, tutti fermi per problemi muscolari. Dovrebbe invece stringere i denti Kumbulla e rientrare almeno tra i convocati.