Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma | La mossa del Real Madrid!

Continuano con insistenza le voci sul rinnovo di Gigio Donnarumma. La trattativa procede a rilento, e dalla Spagna arrivano voci di un possibile addio: le pretendenti

Ha festeggiato con il passaggio del turno in Europa League, e il titolo di MVP della gara, i suoi 22 anni. E’ il più giovane calciatore della storia della Serie A ad aver tagliato il traguardo delle 200 presenze. Eppure, il futuro di Donnarumma, rimane tutt’ora incerto. Sicuramente non il suo futuro come professionista, vista la carriera rosea che lo attente negli anni a venire, quanto la sua permanenza al Milan. Nelle ultime ore, visti i tanti impegni di campo, le voci sul suo fatidico rinnovo si sono un po’ attenuate, ma adesso – dopo una calma apparente – i rumors su un suo addio sono tornati insistenti.

Da quanto si apprende dal sito spagnolo, vicino al Real Madrid, Defensa Central, pare che il procuratore di Gigio abbia proposto – come si è soliti fare con un calciatore in scadenza – il suo assistito a diverse big europee. Mino Raiola avrebbe dunque contattato il Psg – sempre presente negli anni nel ruolo di pretendente – che Manchester City e Real Madrid. Sempre secondo fonti spagnole, pare il Real Madrid, come in occasione di Thauvin, abbia declinato l’offerta per l’abbondanza nel reparto (Courtois e Lunin).

Donnarumma a un bivio: il Real si chiama fuori

Come sempre fuorviante nelle dichiarazioni, qualche giorno fa – in un’intervista pre derby – Donnarumma si era detto “sereno” riguardo alla trattativa sul suo rinnovo. Meno sereni saranno i tifosi del Milan, che stanno assistendo all’ennesimo tira e molla tra la società e il procuratore del giovane portiere. Quello che il popolo rossonero si augura, è di non assistere nuovamente a un accordo in extremis – come in occasione dell’estate del 2017. La strada sembra essere ancora in salita, vista la differenza tra offerta (7,5milioni) e richiesta (10milioni).

La volontà di Donnarumma, come sempre, potrebbe avere un peso importante nella trattiva. L’inviato di Sky, Peppe Di Stefano, negli scorsi giorni si era espresso così sulla vicenda: “Sogna di giocare la Champions con il Milan, non credo voglia andarsene.

