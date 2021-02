Ibra a Sanremo, De Rossi: “Milan doveva intervenire”

De Rossi dice la sua in merito alla presenza a Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex centrocampista della Roma e della Nazionale italiana

Continua a far discutere la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo Festival di Sanremo. L’attaccante svedese – per via del protocollo anti-covid, imposto dalla manifestazione – sarà costretto ad allenarsi in Riviera, lontano da Milanello, per un paio di giorni.

L’ex Galaxay garantirà ugualmente la sua presenza in campo nei match di campionato. In merito alla partecipazione di Ibrahimovic sul palco dell’Ariston, si è espresso anche Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista della Roma ha parlato durante la presentazione dell’VIII edizione del corso da Team Manager alla Luiss:

“Credo che la società sia stata di manica larga – riporta Tuttosport – perché Zlatan ha fatto diventare primo il Milan fino a una settimana fa con una squadra che era da quinto o sesto posto.

Non è una cosa che può gestire l’allenatore, ma la società. Ibra ha rivoluzionato la squadra, è un motivatore ma il club doveva intervenire”.

Il programma di Ibra a Sanremo

Ricordiamo che Zlatan Ibrahimovic sarà a Sanremo già alla prima serata, in programma martedì prossimo. Mercoledì sarà, invece, a San Siro, insieme ai suoi compagni per sfidare l’Udinese, alle ore 20.45, per il match valevole per la 25esima giornata di Serie A.

Giovedì farà ritorno in Liguria dopo essersi allenato a Milanello. Venerdì e sabato, seguito da un preparatore del Milan, si allenerà da solo, per poi partecipare alla penultima e ultima serata del Festival. Domenica si riunirà definitivamente alla squadra per il match contro il Verona, in trasferta, in programma alle ore 15.00