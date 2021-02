Calabria: “Abbiamo fatto una grande gara, il campionato è ancora lungo”

Davide Calabria è stato protagonista oggi, come tutta la stagione, di un’ottima prestazione condita con il rigore procurato in favore dei rossoneri.

Davide Calabria è divenuto una costante nello scacchiere rossonero, spesso decisivo, anche oggi è risultato determinante. Il terzino milanista è stato protagonista dell’azione che ha portato al rigore del vantaggio del Diavolo, subendo un pestone da parte di Fazio.

Il difensore, nel post partita, si è mostrato orgoglioso della gara e del momento della squadra, abile a reagire alle difficoltà di questo periodo. Inoltre il terzino parla del sogno di tornare all’Olimpico con la maglia della nazionale per gli europei di questa estate.

Le parole di Davide Calabria nel post partita

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport nel post partita, Davide Calabria non ha nascosto la soddisfazione per i tre punti uniti a una grande prova di squadra. Inoltre il terzino parla del sogno di giocare in nazionale.

Ecco le sue parole nel dopo gara:

“Per noi era fondamentale vincere, sia per il momento che abbiamo vissuto sia per la classifica. Abbiamo affrontato la gara con la giusta carica e abbiamo giocato davvero una bella partita”.

Il terzino parla anche del progetto rossonero:

“In questo anno è cambiato tutto, è cambiato anche il progetto Milan, stiamo facendo davvero molto bene, ma attenzione, il campionato è ancora lungo”.

Infine parla del sogno di giocare l’europeo, che vedrà l’Italia giocare il girone proprio all’Olimpico di Roma:

“Devo fare bene sia per me che per il Milan, l’europeo è un sogno e voglio arrivarci”.