Serie A, 3 punti d’oro per il Milan, +8 dal quinto posto | La classifica

Il Milan, col successo contro la Roma si porta a +8 sui giallorossi, quinti in classifica e aumentano il margine per la zona Champions restando in scia dell’Inter.

Missione compiuta del Milan, che approfitta degli scivoloni di Juventus e Lazio e resta in scia dell’Inter. tre punti per i rossoneri che si portano a più otto dalla Roma, ora quinta in classifica in attesa di Juventus-Napoli.

Una gara ottima del Milan, che passa in vantaggio con Kessie su rigore dopo un primo tempo dominato. Nella ripresa due grandi gol, uno per parte con Veretout e soprattutto Rebic, che porta alla vittoria i rossoneri.

La classifica di Serie A dopo il posticipo

Il Milan vola a +8 dal quinto posto, presieduto dalla Roma, sconfitta nel posticipo, in attesa di Juventus-Napoli, che potrebbe portare i campani in quinta piazza.

La classifica aggiornata: