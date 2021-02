Serie A, Highlights Roma-Milan: gol e sintesi partita |VIDEO

Il Milan domina allo Stadio Olimpico e si impone per 2-1 sulla Roma di Fonseca. Il Milan è vivo e consolida con merito il secondo posto. La cronaca e gli highlights del match

Il Milan parte fortissimo all’Olimpico contro la Roma. Già al 3’ minuto arriva una grande occasione per i rossoneri: da sviluppi di calcio d’angolo, Fikayo Tomori riesce a calciare e metterla in rete; peccato che la posizione del difensore era nettamente in fuorigioco. Ma l’atteggiamento del Milan fa trapelare la voglia di riscatto!

Al 9’ minuto è di nuovo occasione per la squadra di Pioli, ma ancora una volta il gol, stavolta messo a segno da Zlatan Ibrahimovic, viene annullato per fuorigioco. Un vero peccato per i rossoneri: un inizio assolutamente pieno di coraggio e motivazione, peccato per il mancato vantaggio!

Altro squillo rossonero al 25’, da calcio d’angolo impatta Kjaer di testa ma colpisce la traversa. Il Milan sembra essere accompagnato da una grande sfortuna! Al 28’ arriva la prima vera occasione della Roma, ma stavolta anche il gol dei giallorossi viene annullato per un fallo commesso in area avversaria : la rete di Mkhitaryan era arrivata da sviluppi di calcio d’angolo.

Al 38’ la Roma prova a prendere in mano le redini del gioco: ancora Mkhitaryan si trova da solo davanti a Donnarumma, tenta il pallonetto ma la palla termina a lato della porta. Grande brivido per i rossoneri, che sin qui hanno dominato il match!

Finalmente al 43’ arriva il tanto agognato vantaggio del Milan. Dopo il fallo di Fazio su Calabria in area giallorossa, l’arbitro Guida concede il rigore assolutamente netto per i rossoneri; Franck Kessie dal dischetto non sbaglia, e con un tiro perfetto all’angolino destro regala l’1-0 alla sua squadra.

Il secondo tempo di Roma-Milan

Il secondo tempo non inizia bene per i rossoneri. Al 49’ la Roma trova il pareggio grazie ad un tiro potente e a giro di Jordan Veretout. Tutto da rifare per i rossoneri!

Al 58’ il Milan ritrova il vantaggio con una splendida azione: dopo un magico passaggio di Saelemaekers a Rebic, il croato si svincola dall’avversario e calcia dritto all’angolino destro; nulla da fare per Pau Lopez. È 1-2 all’Olimpico!

Termina così tra Roma e Milan. I rossoneri confermano e consolidano la seconda posizione in classifica! La squadra di Pioli ha finalmente dimostrato di essere viva e pronta a giocarsi il tutto per tutto per raggiungere gli obiettivi stagionali!