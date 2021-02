Milan, che sfortuna: infortunio anche per Rebic

Infortunio anche per Rebic durante Roma-Milan, l’attaccante è stato fermato da un problema muscolare. Entra Krunic al suo posto

La sfortuna continua a perseguitare il Milan in quanto ad infortuni. Dopo Calhanoglu e Ibrahimovic, costretti ad uscire anzitempo durante Roma–Milan, si ferma anche Ante Rebic, il protagonista di serata finora. Il croato, dopo aver segnato la rete del 2-1 (stupenda), ha chiesto il cambio per un problema che sembra di natura muscolare, ma anche non sappiamo con certezza cosa lo abbia costretto allo stop.

In attesa di ulteriori novità su questo infortunio, il Milan continua ad avere una sorta di maledizione. Nelle ultime settimane Pioli aveva recuperato tutti, tranne Mandzukic e Bennacer; adesso alla lista si aggiungono anche Calhanoglu, Rebic e Ibrahimovic, con la speranza che per questi tre non si tratti di nulla di grave. I rossoneri hanno tanti impegni nelle prossime settimane, a partire dalla partita di mercoledì nel turno infrasettimanale contro l’Udinese, poi la doppia sfida col Manchester United e di mezzo la Fiorentina.