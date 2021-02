Roma-Milan, mossa a sorpresa di Pioli | Va in panchina!

In Roma-Milan potrebbe esserci una svolta importante: Pioli starebbe pensando di escludere Romagnoli dai titolari!

La notizia era nell’aria. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli starebbe pensando ad un cambio importante nella formazione che stasera affronterà la Roma. L’uomo in questione è proprio il più chiacchierato di queste ultime settimane: Alessio Romagnoli.

Allo Stadio Olimpico, infatti, il capitano dei rossoneri dovrebbe andare in panchina: Fikayo Tomori è il suo sostituto, al fianco di Simon Kjaer. Sarebbe questa al momento l’idea dell’allenatore, ma chiaramente ci sono ancora molte ore di riflessione. Un turno di pausa per il centrale era ciò che chiedono da tempo i tifosi, in particolar modo da dopo l’errore su Lukaku nel derby di domenica scorsa. Ma sono tante le disattenzioni di Romagnoli in queste ultime settimane, quelle più difficili dell’anno per il Milan.

Leggi anche:

Roma-Milan: Romagnoli out, gioca Tomori

Le risposte in conferenza stampa di Pioli, ieri, avevano fatto pensare a questo avvicendamento. Infatti l’allenatore ha provato a difenderlo (“La colpa non è sua, soffre perché stiamo pressando meno“). Poco dopo, poi, ha speso belle parole per lo stesso Tomori (“Si è inserito bene, ha belle caratteristiche e sta facendo bene“). In effetti, in Milan–Stella Rossa in difesa è stato proprio il calciatore di proprietà del Chelsea a tener su la “baracca”: è un centrale esplosivo, difficile da superare nell’uno contro uno e con personalità.

In effetti un’opportunità importante la merita, soprattutto in questo momento difficile per Romagnoli. Noi siamo dalla parte del mister: è inutile cercare il colpevole, anche perché il capitano rossonero ha fatto comunque mesi di un certo livello. Adesso, come tutta la squadra, è in una fase particolarmente complicata, ecco perché un turno di riposo potrebbe fargli bene. Il Milan ha giocato tantissime partite finora e lui è stato quasi sempre titolare. Kjaer e Tomori danno garanzie al momento, quindi si può fare a meno di lui, almeno per questa partita.

La Roma domani sera non schiererà Edin Dzeko perché squalificato, al suo posto in attacco ci sarà Borja Mayoral. L’attaccante di proprietà del Real Madrid è molto diverso dal bosniaco: si muove molto sul fronte offensivo, non ha la sua fisicità ma è abile nello stretto e sotto porta. Un centravanti di livello quindi, e per la difesa del Milan ci sarà molto lavoro da fare, anche per contenere le avanzate dei trequartisti. L’esplosività di Tomori potrebbe essere una buona soluzione contro questo tipo di avversario.

Roma-Milan, la probabile formazione

Quindi riposa Romagnoli, dentro Tomori, come detto, in coppia con Kjaer. Per quanto riguarda il resto, la formazione è la solita, con Rebic favorito su Leao per il ruolo di esterno sinistro. Sì, perché nonostante tutto quello che si è detto in questi giorni, Pioli non ha intenzione di cambiare il suo modulo: avanti col 4-2-3-1 quindi, con Ibrahimovic riferimento offensivo e i tre alle sue spalle, fra cui appunto Rebic – e non Leao, anche lui in un evidente periodo di appannamento.

In mezzo al campo la coppia titolare del momento, in assenza di Bennacer: Tonali e Kessie. L’esterno a destra è Saelemaekers, il trequartista centrale Calhanoglu. Calabria e destra, Theo Hernandez e sinistra e Donnarumma in porta completano l’undici che, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo sasera contro la Roma allo Stadio Olimpico. Una partita difficilissima che i rossoneri devono provare a vincere per risollevarsi e per prepararsi al meglio per il grande appuntamento europeo contro il Manchester United.

La probabile formazione del Milan:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.