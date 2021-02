Roma-Milan, social pazzi di Tomori: “Tanta roba!” | FOTO

Dopo la vittoria contro la Roma, è impossibile non focalizzarsi sulla grandissima prestazione espressa da Fikayo Tomori. E sui social i tifosi hanno dato sfogo a tutto il loro apprezzamento

Il Milan ha vinto con merito e coraggio il match contro la Roma allo Stadio Olimpico. Una trasferta tosta, in cui però gli uomini di Pioli hanno ritrovato il riscatto dalle ultime pesanti disfatte e prestazioni.

Analizzando il match, possiamo definire le giocate dei singoli tutte sulla sufficienza, eccetto per qualcuno che ha mostrato meno lucidità rispetto al gruppo. Tra tutti spicca però la grande prestazione difensiva di Fikayo Tomori, che chiamato in causa a sostituire Alessio Romagnoli, non ha tradito le alte aspettative.

Nella retroguardia rossonera, Tomori ha salvato la porta di Donnarumma in più occasioni, riuscendo in degli straordinari recuperi sull’avversario; in particolare quello su Veretout, che partito in vantaggio e spedito alla porta di Gigio, è stato egregiamente bloccato da Fikayo.

Ma riguardando le azioni del match è facile notare come il difensore inglese sia stato oggi particolarmente aggressivo anche in attacco, sfiorando la rete in ben due occasioni. Da calcio d’angolo Tomori aveva trovato il gol dell’1-0, poi annullato per fuori gioco.

Nel secondo tempo sempre il difensore inglese ha sfiorato la rete ancora da corner: su una difficile scivolata ha calciato in porta, ma Pau Lopez ha salvato miracolosamente. Insomma, oggi Tomori ha voluto dare il massimo di se, con l’intenzione di dimostrare che merita a pieno quel riscatto estivo.

L’apprezzamento dei tifosi su Tomori

Della prestazione eccellente dell’inglese se ne sono accorti ovviamente i tanti tifosi rossoneri, che in settimana spingevano forte per vederlo titolare. Sui social si è scatenata un’ondata di post d’apprezzamento nei confronti di Fikayo. Ve ne mostriamo alcuni, che rappresentano le emozioni a caldo nel post partita di Roma-Milan:

Siamo tutti d’accordo che Tomori non deve più sedersi in panca mi auguro — Davide ⍨ (@turcato_davide) February 28, 2021

Il problema è che vanno sempre a guardare gli errori che fai. Non verranno mai a dirti che su Tomori, come su tanti altri, ci avevi visto giusto — Giulio (@giulio_alinari) February 28, 2021

Tomori cos’hai in tasca? A ma è Mayoral… Cit. — Francesco (@Ibracrazia) February 28, 2021

Rebic stasera sontuoso. Kessie diga. Tomori mostruoso. — Piolismo (@fintoserio) February 28, 2021

Adesso forse è chiaro a tutti perché con la difesa alta deve giocare #Tomori A-Train #RomaMilan pic.twitter.com/pMY2T49hss — Daniele (@Daniele39091477) February 28, 2021

Le parole di Fabio Capello su Tomori

Anche Fabio Capello, opinionista e ospite negli studi di Sky Sport, ha espresso un grande apprezzamento su Fikayo Tomori, dopo la prestazione del difensore in Roma-Milan. Queste le parole dell’ex giocatore e allenatore rossonero: