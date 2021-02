Stella Rossa, calcio d’angolo negato: Stankovic lo batte in allenamento | VIDEO

Sta spopolando sul web il video della Stella Rossa nel quale Stankovic batte il calcio d’angolo negato ai serbi nel match di San Siro.

Conosciamo tutti l’epilogo della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Milan e Stella Rossa. Un match terminato sull’1-1 che ha rappresentato per i rossoneri la qualificazione al prossimo turno, gli ottavi di finale delle competizione Europea.

Certo è che la prestazione espressa in campo dagli uomini di Pioli ha fatto discutere e non poco. Un gioco assolutamente non convincente, che si è manifestato nelle ultime deludenti gare dei rossoneri. I tifosi e la società tutta, sperano che il periodo non ottimale passi presto, e che si possa di nuovo tornare ad esprimere le grandi prestazioni del 2020.

Contro la Stella Rossa, ai sedicesimi di Europa League, sono arrivati due pareggi, 2-2 all’andata e 1-1 al ritorno. Nel gara a Belgrado, i serbi guidati da Stankovic avevano trovato il pareggio sul finale, da calcio d’angolo, complicando quindi i piani dei rossoneri in vista del ritorno a San Siro.

E così è realmente stato. Il Milan ha addirittura rischiato di perdere la gara casalinga di ritorno. In particolare, la Stella Rossa, sull’1-1, ha rischiato di ripetere l’impresa dell’andata, ovvero quella di poter segnare negli ultimi minuti della gara da calcio d’angolo.

In realtà questo non è poi realmente accaduto, in quanto l’arbitro di Milan-Stella Rossa ha emesso il triplice fischio quando proprio la squadra di Stankovic si era procurata un corner. L’impossibilità nel batterlo ha fatto infuriare il tecnico ex Inter e l’intera squadra, che da quella mancata occasione avrebbero potuto trarre il vantaggio e quindi passare il turno.

A distanza di qualche giorno, la Stella Rossa non ha ancora dimenticato l’accaduto, e molto ironicamente ha inscenato in allenamento il calcio d’angolo negatogli a San Siro.

Il video del corner della Stella Rossa in allenamento

Sul canale Twitter ufficiale della Stella Rossa, è stato pubblicato un simpatico video. Stankovic, dalla bandierina, batte il calcio d’angolo negato alla sua squadra a San Siro, e poi un suo giocatore la mette in rete di testa.

Dopo il gol, a porta vuota, l’intera squadra festeggia come se avesse passato il turno dei sedicesimi contro il Milan. Abbracci e festeggiamenti tra gli uomini di Stankovic che non hanno evidentemente dimenticato l’episodio di San Siro. Il simpatico video sta facendo il giro del web e ha riscosso l’attenzione dei media. Eccolo di seguito: