Dalla Spagna arriva un’indiscrezione inerente l’addio di Calhanoglu al Milan per firmare con il Manchester United, club che si è fatto avanti.

Oltre a Gianluigi Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo non è affatto vicino. Le trattative proseguono, però l’accordo deve essere trovato.

Il Milan vuole confermare entrambi, perderli a parametro zero sarebbe un grosso smacco. Hanno valori di mercato alti e sono elementi importanti della squadra. Il problema è rappresentato dalle elevate pretese economiche dei rispettivi agenti, che rendono difficile la chiusura positiva delle negoziazioni nonostante gli sforzi importanti del club.

Mercato Milan, Calhanoglu verso il Manchester United?

Il Milan è arrivato a offrire 4-4,5 milioni di euro all’anno, bonus inclusi. Un buon aumento rispetto ai 2,5 milioni a stagione che ha percepito finora Calhanoglu. Ma il suo procuratore Gordon Stipic chiede di più, 5-5,5 milioni. Le parti sono ancora distanti dall’accordo e ciò autorizza altre società a farsi avanti per provare ad approfittare della situazione.

Addirittura in Spagna il portale Todofichajes.com si spinge a scrivere che Calhanoglu avrebbe già un pre-accordo con il Manchester United. L’ex fantasista del Bayer Leverkusen avrebbe ormai scelto di proseguire la sua carriera in Premier League e i Red Devils rappresentano una destinazione molto gradita.

In Italia al momento non risulta che Calhanoglu abbia raggiunto un’intesa contrattuale con il Manchester United, però a questo punto non bisogna escludere nulla nel futuro del giocatore. La trattativa per il rinnovo va avanti da troppo tempo ed è lecito pensare che un accordo con il Milan possa non arrivare.

Anche se è trapelata l’intenzione di Hakan di rimanere in rossonero, sappiamo benissimo che gli scenari possono cambiare rapidamente quando c’è sul tavolo un’offerta economica superiore rispetto a quella del club di appartenenza. Ad ogni modo, crediamo servirà ancora qualche settimana per capire che direzione prenderà il futuro del trequartista turco.