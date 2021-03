Calciomercato Milan – Lotta a cinque per l’attaccante | Sarà asta in estate

L’attaccante del Celtic è nel mirino di tanti club europei, Milan compreso. In estate è probabile si scateni una vera e propria asta per lui

Nel mese di gennaio, quando il calciomercato invernale aveva riempito le giornate di ogni società, il Milan era stato anche alla ricerca di un valido attaccante. Tantissimi i nomi passati dal tavolo della dirigenza di Via Aldo Rossi, e alla fine, come è noto, è arrivato Mario Mandzukic: primo colpo di mercato del club rossonero.

Ma in ottica futura, pensando all’estate, è chiaro Maldini e Massara dovranno pensare a rinforzare il reparto d’attacco, soprattutto se l’obiettivo Champions League dovesse venire raggiunto. Mario Mandzukic e Zlatan Ibrahimovic sono sicuramente due prime punte molto potenti e con un fiuto pazzesco per il gol, soprattutto lo svedese.

Ma entrambi hanno ormai una certa età, e il Milan potrebbe per questo decidere di affidarsi a qualche attaccante più fresco ma allo stesso modo valido. I rinnovi di Mario e Zlatan – in vista della prossima stagione – sono in bilico. C’è un’incertezza alla base, dato che i due non garantiscono delle buone prestazioni con continuità nel tempo.

Maldini e Massara potrebbero quindi puntare all’acquisto di una giovane prima punta, e sul taccuino dei due dirigenti è sempre presente il nome di Odsonne Edouard: attaccante in forza al Celtic, già cercato dai rossoneri proprio a gennaio.

Leggi anche:

La grande competizione per Odsonne Edouard

Il Milan, a gennaio, aveva messo gli occhi su Odsonne Edouard, peccato che il Celtic richiedeva per la sua cessione una cifra simile ai 30 mln di euro. Un budget assolutamente fuori dai piani e dalle possibilità dei rossoneri.

Ma attenzione, perchè in estate le cose potrebbero chiaramente cambiare. Odsonne ha un contratto in scadenza nel 2022, fattore che agevola un abbassamento del costo del suo cartellino. Secondo i rumors, l’attaccante di nazionalità francese, sarebbe uno tra i principali obiettivi della dirigenza rossonera.

Ma il Milan non è l’unico club sulle tracce di Edouard. Come appreso da TuttoMercatoWeb, oltre a Roma e Arsenal, anche l’Aston Villa e il Leicester stanno sondando il terreno per l’attaccante classe 1998. In particolare l’ultima, guidata da Brendan Rodgers, vuole fare sul serio per portare Odsonne a Leicester. Il tecnico irlandese lo ha già allenato quando sedeva sulla panchina del Celtic.

Insomma, troppe pretendenti per un solo giocatore. In estate si scatenerà probabilmente una vera e propria asta per accaparrarselo.