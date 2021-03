Ibrahimovic a Sanremo: sarà a San Siro per Milan-Udinese

Zlatan Ibrahimovic domani sera non sarà a Sanremo ma a San Siro. Lo svedese, nonostante l’infortunio, sarà in tribuna per caricare la squadra

C’è grande attesa per vedere finalmente Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston. Tra poche ore avrà inizio l’importante Festival di Sanremo, e lo svedese è forse l’ospite più atteso. Amadeus lo ha fortemente voluto per animare le diverse serate del programma musicale più importante d’Italia, e il pubblico sportivo – e non solo – ne è stato assolutamente entusiasta.

Come ormai è noto, Zlatan si è infortunato domenica sera all’Olimpico nel match contro la Roma; quello che sembrava essere un semplice affaticamento muscolare si è rivelato in realtà un importante infortunio che lo costringerà fuori dai giochi almeno sino a metà marzo.

Lo svedese, quindi, si è liberato dagli impegni settimanali legati alla squadra e potrà dedicarsi interamente alla sua permanenza sulla Riviera ligure. Fisioterapia e spettacolo riempiranno il calendario settimanale di Ibrahimovic. Eccetto domani, quando il Milan sarà a San Siro per disputare il match contro l’Udinese.

Ibrahimovic a San Siro nel match contro l’Udinese

Zlatan Ibrahimovic, dato l’infortunio rimediato, avrebbe potuto esser presente anche domani sera sul palco del Festival di Sanremo. Ma così non sarà! Perchè l’attaccante svedese si recherà in mattinata a Milano – per poi raggiungere in serata San Siro – al fine di seguire il match dei suoi compagni contro l’Udinese.

Una notizia che fa grande onore al numero 11 rossonero, che nonostante lo stop fisico, vuole stare vicino ai compagni e caricarli con l’obiettivo di ottenere un’altra importante vittoria. La tribuna sarà quindi il posto d’onore di Zlatan domani sera, in un San Siro vuoto, ma con i rossoneri che hanno sicuramente bisogno dell’appoggio e della vicinanza del proprio leader.

Ibrahimovic, all’indomani della gara casalinga del Milan, tornerà in Liguria per partecipare alle restanti serate del Festival. Ma dopo tali impegni settimanali, per lui comincierà un vero tour de force: lo svedese vuole assolutamente recuperare dall’infortunio in vista del match di ritorno d’Europa League contro il Manchester United.

Il ritorno in campo di Ibrahimovic è difatti previsto il 18 marzo, giornata in cui i Red Devils saranno attesi a San Siro.