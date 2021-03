Sky – Fisioterapia e mare: la settimana sanremese di Ibra

Svelato il programma di Ibrahimovic durante la settimana del Festival, con tanto di allenamenti sulla riviera ligure.

C’è grande curiosità sull’apporto più unico che raro di Zlatan Ibrahimovic nella trasmissione televisiva più attesa d’Italia.

Il centravanti del Milan sarà ospite (quasi) fisso del Festival di Sanremo, voluto fortemente dal conduttore Amadeus.

Oggi, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, Ibra ha già dato i primi accenni sul suo ruolo nella trasmissione, ed ovviamente gli occhi dei tifosi milanisti saranno tutti su di lui questa sera.

Intanto Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha svelato quale sarà il programma settimanale di Ibrahimovic durante la rassegna canora. Lo svedese continuerà ovviamente ad allenarsi individualmente, restando nei pressi dell’evento che lo vedrà protagonista da oggi fino a sabato sera (mercoledì escluso).

Ibrahimovic è giunto a Sanremo già da ieri, dove ha cominciato a fare le prove sul palco del teatro Ariston, cominciando così a subodorare l’atmosfera del grande evento televisivo.

Il suo programma settimanale prevede doppia seduta giornaliera di fisioterapia, per cercare di superare il più in fretta possibile la lesione all’adduttore che si è procurato contro la Roma domenica sera.

Lavoro personalizzato, in un luogo top-secret della riviera ligure, sia al mattino che nel pomeriggio per Ibra. In serata già oggi si recherà a Sanremo per preparare il debutto in prima serata al fianco di Amadeus e Fiorello.

Domani, ovvero mercoledì 3 marzo, lo svedese già in mattinata tornerà a Milanello. Solito lavoro in palestra di fisioterapia e poi in serata sarà al fianco della squadra in vista del match interno con l’Udinese.

Ibra tornerà poi in Liguria per partecipare alle serate sanremesi di giovedì, venerdì e la finalissima del sabato, osservando sempre il solito programma: allenamenti di giorno e festival di sera.

Curiosità anche sul luogo in cui Ibra pernotterà. Niente albergo di lusso a Sanremo: il centravanti dormirà durante questa settimana sullo yacht di sua proprietà, ormeggiata a pochi chilometri di distanza dalla città dei fiori.