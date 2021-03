Ibrahimovic a Sanremo – Guadagno in beneficenza | Il cachet

Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che il cachet che riceverà per la sua presenza al Festival di Sanremo sarà donato in beneficenza

Zlatan Ibrahimovic è atteso stasera sul palco dell’Ariston per dare il via al Festival di Sanremo. Il giocatore del Milan sarà presente in quattro delle cinque serate previste dal programma che andrà in onda su Rai 1.

Amadeus ha spinto tanto per avere come ospite del Festival, di cui sarà presentatore, Zlatan Ibrahimovic. Il carisma, la personalità e anche la simpatia dello svedese attireranno sicuramente maggiore attenzione da parte degli spettatori. E soprattutto il pubblico sportivo, amante del calcio, sarà curioso di capire cosa Ibrahimovic farà concretamente sul palco di Sanremo.

È già noto che l’attaccante rossonero, in una delle serate in cui sarà ospite, duetterà con l’amico di campo Sinisa Mihajlović. I due intoneranno insieme “Io Vagabondo” dei Nomadi. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle.

Ciò che però ha fatto più discutere sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo è la retribuzione in denaro che riceverà in compenso. Certo, un calciatore che già guadagna così tanti milioni non avrebbe bisogno di fare spettacolo in tv e guadagnare altri soldi!

Per tale motivo Ibra – anche per zittire un pò le varie critiche – ha fatto sapere nella conferenza stampa di presentazione del Festival, avvenuta oggi, che il cachet che riceverà in cambio della sua presenza andrà tutto in beneficenza. Queste le parole dello svedese sulla questione:

“I SOLDI NON SONO IMPORTANTI PER ME, NEL MIO MONDO NON MI SERVE NULLA. LA MIA PRESENZA AL FESTIVAL E’ UN GESTO CHE FACCIO CON IL CUORE. LO FACCIO PER MOSTRARE A TUTTI CHE SONO GRATO A TUTTO QUELLO CHE L’ITALIA HA FATTO PER ME. I SOLDI CHE ENTRANO LI DARO’ IN CHARITY (BENEFICENZA), NON VI PREOCCUPATE DI QUESTO”.

A quanto ammonta il cachet di Ibrahimovic

Non sappiamo con precisione quanto ci guadagnerà Ibrahimovic dalla sua presenza al Festival di Sanremo. Ma secondo quanto appreso tempo fa, dal giornalista Gabriele Parpiglia, Zlatan dovrebbe ricevere per ogni serata 50 mila euro. In pratica, lo stesso cachet percepito da Fiorello.

Quindi, se le serate a cui Ibrahimovic prenderà parte saranno quattro, è chiaro che guadagnerà ben 200 mila euro; soldi che però andranno tutti in beneficenza come affermato da lui stesso.