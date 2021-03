Calabria: “Partita sottotono. Dobbiamo decidere cosa vogliamo fare da grandi”

Le parole di Davide Calabria, intervistato ai microfoni di MilanTv, nel post-partita di Milan-Udinese, match terminato 1-1

Davide Calabria è subentrato nel match di stasera al posto di Pierre Kalulu nel corso del secondo tempo di Milan-Udinese. Il terzino destro non è stato in grado di dare la svolta sperata al match, e la squadra di Pioli si è dovuta accontentare di un magro pareggio.

Davide è stato intervistato ai microfoni di MilanTv subito dopo la partita giocata a San Siro. C’è molto rammarico nelle sue parole per il solo punto ottenuto. Queste le dichiarazioni del terzino:

Sul match di stasera: “È stata una partita complicata. Ci è mancata brillantezza e qualità di manovra, con loro che si sono chiusi molto bene. Oggi abbiamo giocato una partita sottotono. Sono stati due punti assolutamente sprecati, ma l’importante è averla pareggiata anche se all’ultimo. Dobbiamo guardarci in faccia e decidere cosa voler fare da grandi”.

Sulla prossima gara contro il Verona di Juric: “Con l’Hellas sarà una partita altrettanto difficile, dobbiamo lavorare al massimo questa settimana”.

Sui tanti infortuni in squadra: “Mancano giocatori molto importanti ed il modo di stare in campo cambia totalmente senza di loro. Quest’anno non siamo stati particolarmente fortunati sotto questo punto di vista”.