Infortunio Tonali, contrattura al flessore: gli aggiornamenti

Aveva avvertito un fastidio sul finire del primo tempo Sandro Tonali, costretto al cambio all’intervallo. Contrattura al flessore per il numero 8

«Uscito precauzionalmente, ha sentito un flessore diverso dall’altro. Mi auguro che non sia qualcosa di diverso, soprattutto ora che abbiamo tante partite importanti». Così Stefano Pioli, nel post partita, sulle condizioni di Sandro Tonali.

Federica Zille, inviata a Bordocampo per Dazn, a fine primo tempo aveva annunciato il cambio. Tonali non ce la fa, al suo posto era subentrato Meite al fianco di Kessie al centro del campo. Una sostituzione che ha sicuramente rovinato i piani dell’allenatore, e che ha influito nella prestazione della squadra sotto tono. Dopo la ricaduta di Bennacer, adesso anche Tonali ai box. Per lui, sostituito precauzionalmente, come detto una contrattura al flessore destro

Il numero 8 era stato sicuramente uno dei migliori nel primo tempo contro i friulani. Dimostrando grande dedizione soprattutto nella fase difensiva, il centrocampista ex Brescia si era distino per una serie di ottime giocate e recuperi palla. Dolorante a pochi istanti dal fischio finale della prima frazione, Tonali ha stretto i denti chiedendo immediatamente la sostituzione nell’intervallo.

Al suo posto come detto Meite, che ha avuto dunque un’altra possibilità di ritagliarsi qualche minuto e guadagnarsi la fiducia di Pioli. Serve sicuramente anche il suo supporto, in questo momento di grande emergenza infortuni.

Entra Calhanoglu, fuori Brahim Diaz, recupera Diaz, fuori Calhangolu. Dentro Bennacer, adesso fuori – anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di grave – Tonali. La lista degli indisponibili rischia di allungarsi ancora in casa Milan. Anche se c’è cauto ottimismo per quanto riguarda il problema che ha costretto il giovane centrocampista a lasciare anzitempo il campo. Gli infortuni rimangono purtroppo un’inquietante costante della stagione rossonera.

Dopo gli stop della trasferta romana di Calhanoglu, Rebic (che ha poi recuperato) e Ibrahimovic, il Milan potrebbe perdere un’altra pedina fondamentale del centrocampo. Stop forzati che arrivano proprio in un periodo pieno di impegni per gli uomini di Pioli, che dovranno affrontare il Napoli e il Manchester United due volte, nel giro di una settimana.

L’unico reparto non martoriato dagli infortuni sembra la difesa, dove per il momento Pioli si sta permettendo qualche rotazione. Rotazioni esclusivamente forzate per l’allenatore ex Fiorentina dal centrocampo in su, il quale avrebbe sicuramente preferito avere a disposizione tutti gli effettivi per affrontare questo momento della stagione cruciale. Out anche Mandzukic, il cui recupero sarebbe fondamentale vista l’assenza di Ibrahimovic per almeno quattro partite. Si spera nei recuperi di Bennacer e del croato, che potrebbero provare ad accelerare visti i tantissimi impegni prima della sosta a fine marzo.