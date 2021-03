Diretta Live Milan-Udinese | Cronaca in tempo reale e risultato finale della partita valida per la 25esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Milan-Udinese: cronaca partita in diretta

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro Massa.

39′ – Castillejo si libera al tiro in area, ma sul suo destro rasoterra è bravo Musso a respingere. Prima grande chance per il Milan!

38′ – Sugli sviluppi di una punizione di Tonali c’è la rovesciata debole di Rafael Leao, palla bloccata facilmente da Musso.

36′ – Murata la conclusione di Pereyra, forse da un compagno persino, sull’assist di De Paul.

35′ – Partita ancora bloccata.

32′ – Ammonito Theo Hernandez per fallo su Molina.

28′ – Gara veramente noiosa a San Siro.

24′ – Ammonito Rebic per fallo su Becao.

22′ – Nestorovski prova il tiro mancino al volo dalla distanza, pallone altissimo.

19′ – Fiammata di Brahim Diaz, che si libera al tiro a giro col destro ma trova Musso pronto alla parata.

12′ – Partita ancora bloccata, anche se i ritmi sono discreti. Il Milan ha le chiavi del gioco, l’Udinese è compatta e chiude gli spazi puntando sui contropiedi.

9′ – Qualche problema per De Paul.

6′ – Nessuna emozione nei primi minuti, entrambe le squadre sono ben messe in campo e aggressive.

3′ – Kjaer esce dal campo per le cure e poi rientra, intanto Tomori si riscalda.

2′ – Kjaer a testa dopo un contrasto con Nuytinck su un corner. Devono entrare i dottori del Milan per soccorrerlo.

1′ – L’arbitro Massa ha fischiato l’avvio del match!

Alle 20:45 il calcio di inizio allo stadio Giuseppe Meazza.

La presentazione del match

Dopo il ritorno alla vittoria nella trasferta di Roma, il Milan vuole superare anche l’ostacolo Udinese. La squadra di Stefano Pioli a San Siro è chiamata a bissare il successo conquistato allo stadio Olimpico, importante per confermare l’uscita dal momento negativo e guardare con maggiore fiducia al futuro.

I rossoneri ci tengono a rimanere agganciati all’Inter, ora a +4. Il sogno Scudetto non è ancora svanito e comunque ci sono punti importanti da conquistare per la corsa Champions League. Stasera il Diavolo dovrà rinunciare a Mandzukic, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic per problemi fisici.

L’Udinese è reduce dal successo alla Dacia Arena contro la Fiorentina e punta a ottenere altri punti per la propria salvezza. Attualmente è a quota 28 in classifica e l’obiettivo è di arrivare a quota 40 quanto prima. La squadra di Gotti viene a Milano con l’intenzione di giocarsela e provare a uscire dal Giuseppe Meazza con un risultato positivo.

Formazioni ufficiali Udinese-Milan

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Díaz, Rebić; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Dalot, Gabbia, Tomori; Hauge, Krunić, Meïte, Saelemaekers. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski. A disp.: Gasparini, Scuffet; De Maio, Ouwejan, Samir, Stryger Larsen; Mićin, Walace; Braaf, Llorente, Okaka. All.: Gotti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Precedenti Milan-Udinese e Pioli-Gotti

Sono 98 i precedenti totali tra le due squadre: 43 vittorie del Milan, 34 pareggi e 21 successi dell’Udinese. Nel girone d’andata i rossoneri hanno vinto 2-1 in Friuli grazie alla rovesciata nel finale di Ibrahimovic. L’ultimo confronto a San Siro, è stato vinto sempre dal Diavolo: 3-2 in una pazza partita del 19 gennaio 2020 che fu decisa da Rebic.

L’ultima vittoria dei bianconeri risale al 25 agosto 2019, quando una rete di Becao beffò la squadra allora allenata da Giampaolo alla Dacia Arena. Invece, l’ultimo trionfo friulano a San Siro è dell’11 settembre 2016: Perica all’88’ mise KO la formazione di Montella.

Tra Pioli e Gotti i precedenti sono 3: 3 le vittorie del primo e una del collega. Oltre ad essersi sfidati in Serie A alla guida di Milan e Udinese, i due si sono affrontati anche in Serie B. La prima volta in un Treviso-Piacenza 3-2 della stagione 2008/2009 e la seconda in un Sassuolo-Triestina 2-1 della stagione 2009/2010.