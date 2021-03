Massara: “Felici di Tomori, valuteremo. Calhanoglu? Gran lavoro della società”

Le parole di Ricky Massara, direttore sportivo rossonero, intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Udinese

Ricky Massara, DS del Milan, è stato intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Milan-Udinese. Questi le parole del direttore sportivo rossonero sui vari temi affrontati:

Sulla gara contro l’Udinese: “Si sarà una gara importante, complicata, contro un avversario forte. Ci aspettiamo delle risposte dalla squadra che affermano che ci troviamo sempre sullo stesso cammino iniziato l’anno scorso”.

Su Tomori: “Il ragazzo ha dimostrato di essere forte. Si è integrato bene e siamo convinti delle sue qualità. Certamente c’è un diritto di riscatto molto elevato che valuteremo in futuro. Ma siamo assolutamente felici delle prestazioni di Fikayo”.

Sul rinnovo di Calhanoglu: “Con Hakan parliamo tutti giorni, sia a Milanello ma anche a Casa Milan. Stiamo parlando anche con il suo agente, e stiamo cercando di trovare l’accordo per il rinnovo. Il periodo è quel che è, ma noi ringraziamo la nostra società per il gran lavoro che sta facendo”.

Sull’infortunio di Ibrahimovic: “Intanto vedremo se dovrà stare fuori così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti, non solo per Ibrahimovic, ma per tutti gli infortunati fuori dal campo. È una stagione molto logorante, piena di impegni, e qualche infortunio dovevamo aspettarcelo”.

Su Ibrahimovic a Sanremo: “Ieri sera noi abbiamo visto la partite, ma oggi abbiamo letto e visto i resoconti di Ibra a Sanremo. Siamo contenti che si sia divertito molto”.