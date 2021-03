Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: Kalulu titolare!

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali che Pioli e Gotti schiereranno a San Siro. Il tecnico rossonero ha puntato su Kalulu

Tutto pronto a San Siro per dare inizio a Milan-Udinese. Un match assolutamente da non perdere, dato che i rossoneri affronteranno un’avversaria non di poco conto. I friulani guidati da Fabio Gotti hanno sempre rappresentato un bello scoglio per il Milan e per tante big, complice anche il buon gioco che hanno sempre espresso in campo.

Ma gli uomini di Pioli sono assolutamente chiamati alla vittoria, per confermare il riscatto avvenuto contro la Roma, e continuare la fuga dalle pretendenti alla zona Champions League. Il Milan, purtroppo, è tornato a fare i conti con i numerosi infortuni. Dopo Bennacer e Mandzukic, anche Ibrahimovic e Calhanoglu sono stati chiamati a qualche giorno di stop, entrambi per dei problemi muscolari.

Per tale motivo Stefano Pioli ha dovuto riformulare la formazione dei titolari da schierare in campo. Di seguito le scelte ufficiali di Pioli e Gotti per il match di stasera, valido per la 25esima giornata di Serie A.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese

Pioli, in settimana, ha dovuto far i conti anche con gli affaticamenti muscolari di Calabria e Tomori; per questo i due partiranno dalla panchina. Il tecnico parmigiano ha quindi deciso di schierare, per ordine di reparto:

Gigio Donnarumma a difendere i pali della porta rossonera; in difesa ci sarà Kalulu a sostituire Calabria sulla fascia destra. Coppia centrale della retroguardia Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli, richiamato in causa dopo la panchina contro la Roma. Ci sarà poi l’imprescindibile Theo Hernandez nella fascia sinistra di difesa.

Nella mediana di centrocampo è stata confermata la coppia Kessie-Tonali, che proprio nella scorsa giornata all’Olimpico ha mostrato molta compattezza e qualità.

Nel tridente d’attacco, Pioli ha per forza di cose dovuto cambiare qualche pedina: giocheranno Rebic a sinistra, Brahim Diaz al centro sottopunta, e Castillejo a destra.

Centravanti in solitaria torna Rafael Leao, chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic e a tornare al gol che da tempo manca.

Formazione ufficiale Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Rafael Leao.

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.