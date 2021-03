Serie A, Highlights Milan-Udinese: gol e sintesi partita |VIDEO

Il Milan pareggia in casa contro un’Udinese chiusa a catenaccio. 1-1 il risultato finale. Grazie al rigore di Kessie i rossoneri portano a casa almeno un punto

Il primo tempo di Milan-Udinese inizia senza troppe emozioni. La squadra di Pioli domina certamente il gioco, ma i friulani sono chiusi a riccio in una difesa che sembra impenetrabile. Il primo squillo del Milan per l’Udinese di Gotti arriva al 18’ minuto: quando Brahim Diaz, smarcatosi dall’avversario, lascia partire un bel destro a giro dal limite dell’area. Musso para senza troppe difficoltà, ma il gesto tecnico dello spagnolo è assolutamente da apprezzare.

Dopo una mezz’ora dai ritmi blandi, al 39’ minuto ci prova ancora il Milan: stavolta la magia la fa Samu Castillejo, che dopo aver dribblato un paio d’avversari calcia in porta un mancino non troppo potente ma ben angolato. C’è ancora Musso, che stavolta è costretto al miracolo, e arriva a parare il tiro con la gamba in spaccata. Un vero peccato, pareva essere l’occasione del vantaggio rossonero!

Termina quindi sullo 0-0 la prima frazione di Milan-Udinese.

Il secondo tempo di Milan-Udinese

Il secondo tempo inizia male per il Milan. L’Udinese va vicinissima al vantaggio dopo un banalissimo errore di Theo Hernandez: il terzino francese tenta il retropassaggio a Donnarumma, ma la palla viene intercettata da De Paul che crossa in area; Nestorovsky impatta di testa e il capitano Romagnoli salva miracolosamente la palla sulla linea di porta. Che brivido per i rossoneri!

Al 67’ arriva il vantaggio per i friulani: da calcio d’angolo impatta di testa Becao che sorprende Donnarumma e regala l’1-0 alla sua squadra. Il Milan sin qui non è mai riuscito a concretizzare l’ampio possesso palla in rete, e paga con questo gol subito da calcio piazzato. Adesso gli uomini di Pioli sono chiamati all’impresa, contro una difesa bianconera chiusa a catenaccio.

Al 95’ accade l’indicibile! Stryger Larsen colpisce la palla con la mano in area, e l’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per il Milan! L’infallibile Kessie non sbaglia dal dischetto e regala il pareggio alla sua squadra. Termina quindi sull’1-1 la sfida a San Siro tra Milan e Udinese!

La squadra di Gotti è stata capace di difendersi al meglio e non lasciare spazi importanti ai rossoneri. La squadra di Pioli torna a casa con un solo punto: una magrissima consolazione, dato che la sconfitta è stata ad un passo.