Manchester United come il Milan, che calendario con l’Europa League

Il Manchester United sta vivendo una situazione simile a quella del Milan prima del doppio confronto negli ottavi di finale di Europa League

Mentre il Milan pareggia con l’Udinese e conferma il momento di forma decisamente altalenante, anche il Manchester United, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, non sta certo brillando in Premier League. Secondi in classifica, ben distanti dall’imbattibile Manchester City (-14) ormai avviato verso il titolo, i Red Devils hanno pareggiato quattro delle ultime cinque partite, permettendo alle inseguitrici di avvicinarsi pericolosamente in zona Champions in una graduatoria molto corta nei punteggi con possibili cambiamenti nelle gerarchie.

Al momento lo United ha sette e otto punti di distanza da Chlesea e Liverpool che, con una partita in meno ancora di disputare, si trovano rispettivamente al quinto e sesto posto, superate da Leicester e West Ham, rispettivamente a -1 e -6 dagli uomini di Solskjaer. Una situazione quantomai fluida e che potrebbe essere ulteriormente complicata dai prossimi match che attendono il Manchester in Premier League, intervallati dall’impegno con il Milan, un’incombenza ulteriore in un autentico tour de force.

Manchester United, gli impegni a ridosso del Milan

Dopo il deludente pareggio con il Crystal Palace (0-0 nel turno infrasettimanale del 3 marzo), lo United è atteso dal Derby con il City domenica 7 marzo alle 17.30. Uno scontro diretto che, se dovesse confermare la striscia vincente della compagine di Guardiola, chiuderebbe di fatto la Premier con due mesi di anticipo. Giovedì 11, Cavani e compagni ospitano il Milan prima di ricevere il West Ham, una delle avversarie per la lotta Champions.

Dopo la trasferta a San Siro per il ritorno di Europa League, altro impegno decisamente importante per lo United che si giocherà, il 21 marzo, l’accesso alle semifinali di FA Cup con il Leicester City in gara unica. Alla stregua del Milan atteso in campionato da Verona, Napoli e Fiorentina, anche lo United, verosimilmente si giocherà nei prossimi 15 giorni una parte importante della propria stagione nelle varie competizioni in cui è ancora in gara. Sembra retorico ma mai come stavolta sbagliare non si può…