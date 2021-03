Manchester Unied, tensione in campo: lite fra due leader

Nervi tesi in casa dello United, prossimo avversario in Europa League del Milan per gli ottavi di finale.

Davvero temibile per il Milan l’incrocio di Europa League nel turno degli ottavi di finale.

L’urna di Nyon ha accoppiato i rossoneri con il Manchester United, una delle squadre più gloriose e quotate dell’intera competizione.

Lo United infatti, oltre ad aver vinto nel 2017 l’Europa League, è anche secondo in classifica nel proprio campionato. Nonostante ciò l’atmosfera attorno alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer è tutt’altro che serena.

Si registra infatti un duro litigio tra due calciatori importantissimi durante l’ultimo match di Premier disputato dai Red Devils.

Scontro Maguire-Rashford: cosa è successo

Come riferito dal tabloid britannico Daily Mirror, il Manchester United è uscito piuttosto scontento dalla sfida pareggiata 0-0 con il Crystal Palace.

Umore nero in particolare per due titolarissimi della formazione inglese. Durante il match infatti il capitano Harry Maguire e l’attaccante Marcus Rashford si sono beccati a distanza.

I tanti errori offensivi dello United hanno innervosito Maguire, che ha ripreso così Rashford dopo l’ennesima occasione sciupata per fuorigioco: “Che ca*** fai? Vuoi rimetterti in gioco o no?”

Le urla del difensore hanno stizzito il giovane centravanti, che ha replicato: “Chiudi quella bocca di mer**, testa di ca***!”

Insomma nervi tesissimi tra due calciatori importanti del Manchester. Il clima non positivo è stato sottolineato anche da Solskjaer a fine partita: “Così non va bene, non sono contento della prestazione e dell’atteggiamento. Se vogliamo salire in classifica dobbiamo fare molto meglio e vincere certe partite”.

Preoccupato il tecnico norvegese, che dovrà riportare calma ed equilibrio in vista della doppia sfida con il Milan. L’Europa League è uno degli obiettivi dichiarati del club britannico, ma con spaccature interne così evidenti i rossoneri potrebbero avere una grande chance di superare il turno.