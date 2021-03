Masterchef 10, uno dei quattro finalisti è un tifoso del Milan

Masterchef 10. Giovedì 4 marzo, la finalissima del cooking show trasmesso su Sky Uno. Sono rimasti in 4 a contendersi l’ambita vittoria

Antonio, Francesco, Irene, Monir sono loro (in rigoroso ordine alfabetico) i 4 finalisti dell’edizione 2021 di Masterchef. Tra loro solo uno che conquisterà l’ambito titolo di decimo Masterchef Italiano nella finale di giovedì 4 marzo, trasmessa dalle 21.15 su Sky Uno (con repliche a seguire e nei giorni successivi).

A decretare il vincitore al termine delle ultime prove tra cui l’epilogo con il menù da presentare, saranno i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Un trionfo che non sarà solo culinario. In palio ci sono infatti 100mila euro e la possibilità di pubblicare il proprio libro personale di ricette.

Per gli appassionati del programma un appuntamento da non perdere. Sui social, le puntate di Masterchef sono sempre tra i temi più commentati il giovedì sera con gli stessi protagonisti che non lesinano risposte ai followers. Tra questi, uno dei più attivi, è uno dei finalisti, Francesco Aquila.

Francesco Aquila, tifoso del Milan

Francesco Aquila, o più semplicemente Aquila dall’inizio del programma, è nato ad Altamura 34 anni fa ma vive a Bellaria Igea Marina. Padre di una bimba, Francesco è un maitre di sala e ha conquistato i fan della nuova edizione di Masterchef oltreché con i suoi piatti anche con un intercalare (“Zio Bricco”) diventato quasi un tormentone in ogni puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aquila Francesc_MasterChefIt10 (@francesco_aquila_masterchef10)

Oltre alla cucina, l’aspirante chef ha anche un’altra passione, quella per il Milan. A svelarlo è un articolo del Resto del Carlino. Una passione, quella per i rossoneri, che Francesco non nasconde sui social con qualche simpatico commento su Instagram sui post pubblicati dall’account ufficiale del Milan. Di seguito eccone alcuni tra i più recenti. Che dire allora, in bocca al lupo … Aquila