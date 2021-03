Milan, verso Verona: Pioli recupera il centrocampista

Il Milan spera di avere a disposizione Sandro Tonali già contro il Verona. Il problema del centrocampista non è grave, trattandosi solamente di una contrattura

Ieri sera Sandro Tonali dopo un ottimo primo tempo è stato costretto a lasciare il campo di gioco di San Siro. La partita del centrocampista del Milan è così durata solamente 45 minuti. Stefano Pioli, che ha mandato in campo Meite, nel post gara ha rassicurato tutti, parlando di una sostituzione precauzionale per via di una contrattura al flessore destro.

Anche stamani sono arrivate sensazioni positive in merito alle condizioni di Tonali, che a Milanello si è sottoposto alle terapie del caso per provare a risolvere il piccolo problema muscolare nel più breve tempo possibile.

Il Milan conta di avere l’ex Brescia a disposizione già per la partita contro il Verona di domenica pomeriggio. Già da domani se ne saprà di più ma c’è ottimismo.

Tonali pedina fondamentale

Tonali nelle ultime uscite ha dimostrato di poter dare una mano importante alla squadra e sembrano davvero lontani gli ingressi in campo timidi di inizio stagione.

Contro la Roma ma anche nei primi 45 minuti con l’Udinese, il classe 2000 è stato tra i più brillanti, fornendo prestazioni di grande intensità.

La sua presenza è davvero indispensabile anche perché Meite continua a non convincere e Ismael Bennacer è ancora out.

Milan, quanti guai!

Il calendario è davvero fitto e il Milan non si presenterà alle prossime sfide di certo nel miglior modo. Contro il Verona mancheranno quasi certamente sia Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, due pedine fondamentali dello scacchiere di Pioli.

Il turco proverà ad esserci con il Manchester United ma è vero che da quando ha sconfitto il covid non appare più lo stesso. Le difficoltà sul piano fisico sono palesi e la speranza è che presto ritrovi quella brillantezza ammirata prima. Per raggiungere gli obiettivi, in questo finale di stagione, il Milan ha assoluta necessità di recuperare tutti.