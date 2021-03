Rinnovo Kessie: l’offerta del Milan, cifre e dettagli

Il Milan vuole blindare Kessie, il cui contratto scade a giugno 2022. I contatti con l’agente sono avviati e c’è un’offerta messa sul tavolo.

Non ci sono dubbi sull’importanza di Franck Kessie al Milan. Il centrocampista ivoriano è diventato un elemento fondamentale della squadra di Stefano Pioli.

Nel 2020 ha fatto il salto di qualità che ci si aspettava, diventando un vero leader in campo e nello spogliatoio. L’ex Atalanta è cresciuto tanto a livello mentale, ma anche tattico e tecnico. Progressi che hanno allontanato tutte quelle voci di calciomercato che lo davano come sacrificabile dal club rossonero. Oggi è assolutamente intoccabile, anzi si pensa al rinnovo.

Milan news, la proposta a Kessie per il rinnovo

Il contratto di Kessie scade a giugno 2022, il Milan vuole muoversi con anticipo per il prolungamento in modo da evitare che ripeta la situazione capitata con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Ivan Gazidis ha già dato mandato a Paolo Maldini e a Frederic Massara di trattare con George Atangana, agente del calciatore.

Ci sono già stati dei contatti a gennaio e stanno proseguendo. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Milan intende blindare Kessie fino a giugno 2025 offrendogli un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. L’attuale stipendio dell’ivoriano è di 2,2 milioni. Quindi la dirigenza rossonera propone un aumento con annessi premi legati al verificarsi di specifiche condizioni.

Sulla volontà di Kessie di rimanere al Milan non sembrano esserci dubbi. Il giocatore ha più volte dichiarato di essere molto legato alla maglia rossonera e di immaginarsi con essa ancora per molti anni. Un messaggio chiaro sul suo futuro. Adesso tocca al management sportivo e al suo procuratore trovare l’intesa sul rinnovo contrattuale.

Non mancano club che sperano di potersi inserire per tentare Kessie a cambiare aria. In Premier League l’ex Atalanta è molto apprezzato e l’Inter per due volte, su richiesta di Antonio Conte, aveva provato a prenderlo offrendo uno scambio con Matias Vecino. Tentativo fallito. Il futuro di Franck sarà ancora sulla sponda rossonera del Naviglio.