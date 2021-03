Sanremo, non solo Ibrahimovic: altri 2 milanisti sul palco

Un bel po’ di Milan al Festival di Sanremo 2021: oltre alla presenza fissa di Ibrahimovic vi sono alcuni tifosi tra i partecipanti.

Il Festival di Sanremo quest’anno si è tinto inevitabilmente di rossonero. Grazie soprattutto alla presenza di Zlatan Ibrahimovic sul palco, come ospite fisso.

L’attaccante del Milan ha accettato la proposta della Rai di apparire come spalle di due grandi tifosi interisti, ovvero Amadeus e Rosario Fiorello, sul palco dell’Ariston.

Ma Ibra non è il solo rappresentante del Milan o del tifo rossonero. Altri partecipanti porteranno un po’ di milanismo nella rassegna canora più chiacchierata d’Italia.

Sanremo, due rossoneri doc tra i cantanti in gara

Sono due i cantanti attualmente in gara a Sanremo 2021 che hanno annunciato da tempo la propria fede rossonera.

La prima è la nota cantautrice Malika Ayane. L’artista classe ’84, in concorso con il brano Ti piaci così, è una delle cantanti più in voga della scena milanese ormai da diversi anni.

Malika professa spesso la sua passione per il Milan. Di recente, prima dell’inizio del festival, ha parlato della sua passione per Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero: “Gigio è il mio preferito, provo un folle amore per lui, fa miracoli”.

L’altro artista che simpatizza per il Milan è il giovane Irama. Il 25enne di Carrara è attualmente al terzo posto della classifica di Sanremo con il pezzo La genesi del tuo colore.

Fuoriuscito dal talent Amici, Irama ha ammesso da tempo di non seguire troppo il calcio, ma di essere vicino ai colori rossoneri e di essere un fan dell’ex bomber (non solo del Milan) Christian Vieri.

Anche Laura Pausini, super-ospite della serata del mercoledì, è da sempre un orgogliosa tifosa del Milan.

Purtroppo sono diversi invece i cantanti in gara che tifano i rivali cittadini dell’Inter. Oltre ad Amadeus e Fiorello, sul palco dell’Ariston si sono presentati i vari Aiello, Francesco Renga e Gio Evan, tutti tifosissimi interisti. Persino un avellinese doc come Ghemon ha dichiarato di simpatizzare per i colori nerazzurri.