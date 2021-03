Calciomercato Milan – Clamoroso Simakan: non è finita! I dettagli

Mohamed Simakan è ancora sul mercato. Salvo il contropiede del Lipsia, il Milan potrebbe ancora acquistare il difensore dello Strasburgo

Maldini e Massara sono già proiettati in ottica calciomercato estivo. Sono diversi i reparti da rinforzare della squadra di Pioli, con particolare riguardo per quello d’attacco e di difesa. Già a gennaio, ma se vogliamo anche nell’estate scorsa, il Milan era alla pazza ricerca di un valido centrale di difesa.

Nel calciomercato invernale, Mohamed Simakan, difensore in forza allo Strasburgo, sembrava ad un passo dal vestire i colori rossoneri; poi il grave infortunio al ginocchio ha complicato i piani e mandato in fumo l’affare. È arrivato quindi Fikayo Tomori dal Chelsea, con la formula del prestito con diritto di riscatto per l’estate.

Servono ben 28 mln di euro per riscattare il gioiello di difesa anglo-canadese, somma che ad oggi fa parecchio riflettere la dirigenza rossonera. Eppure, Fikayo sta impressionando tutti a Milano: prestazioni eccellenti fanno di lui un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare.

Se Tomori non dovesse essere riscattato dal Milan per l’alto prezzo, sarebbe difficile poi avviare una trattativa d’acquisto per strapparlo al Chelsea. Insomma, il Milan potrebbe provare a fare un piccolo sforzo economico per aggiudicarsi a titolo definitivo uno degli astri nascenti del panorama calcistico europeo.

Ad ogni modo, se Tomori verrà rispedito a Londra, Mohamed Simakan potrebbe rappresentare ancora una volta un’ottima alternativa per rafforzare la retroguardia rossonera.

Simakan ancora nei piani del Milan

L’indiscrezione dell’ancora vivo interesse del Milan per Simakan ci arriva dalla Gazzetta dello Sport. Nell’edizione odierna della rosea è stata sottolineata la possibilità che la dirigenza rossonera punti sul difensore francese, qualora Fikayo Tomori non dovesse essere riscattato.

28 mln di euro sono tanti, forse troppi per la politica d’acquisti rossonera. Per questo, in estate si potrebbe optare per l’acquisto di Simakan. Il difensore dello Strasburgo è alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha portato ad operarsi al ginocchio. E in estate, quasi sicuramente, sarà pronto a rientrare in campo.

Attenzione sempre al Lipsia, che non ha distolto l’attenzione da Mohamed. Intanto lo Strasburgo è in attesa di un cenno che possa condurre all’apertura di una trattativa. Il Milan dovrà innanzitutto fare chiarezza sul riscatto di Tomori.