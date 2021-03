Milan, Sky o Dazn: dove vedere le partite di marzo

Il Milan si avvicina a un autentico tour de force di match tra Serie A ed Europa League prima della pausa per le Nazionali. Ecco la programmazione televisiva nel dettaglio

Il match pareggiato in extremis con l’Udinese è stato il primo impegno per il Milan, atteso da un mese di marzo alquanto ricco di partite tra Serie A e ottavi di Europa League. Marzo che, calcisticamente parlando, si concluderà in anticipo per gli impegni delle Nazionali che, nell’ultima settimana, cominceranno a disputare i match di qualificazione per i Mondiale di Qatar 2022.

In Serie A, il Milan giocherà le restanti partite di campionato tutte di domenica e in differenti orari. Domenica 7 marzo si comincia dall’insidiosa trasferta di Verona prevista alle 15. A seguire, il 14 sfida al Napoli di Gattuso a San Siro nel posticipo delle 20.45. Conclusione con un’altra trasferta, a Firenze, domenica 21 alle 18. Nel mezzo, il doppio confronto di Europa League con il Manchester United con andata a Old Trafford giovedì 11 alle 18.55 e ritorno a San Siro alle 21.

Milan, la programmazione Tv di marzo

Dopo la scorpacciata di partite trasmesse da Dazn tra febbraio e marzo (Spezia, Derby con l’Inter e Udinese), tutti i match del Milan a marzo saranno visibili in esclusiva su Sky. Su Dazn, nelle tre rimanenti giornate da disputare nel mese in corso, andranno altri match di cartello come l’anticipo della 26.a giornata tra Juventus e Lazio, Verona-Atalanta e Inter-Sassuolo, quest’ultimi per il 28esimo turno.

Sky trasmetterà anche le due partite con il Manchester United. Ancora da confermare, quale delle due andrà in chiaro su TV8, verosimilmente quella di ritorno nella prima serata di giovedì 21 marzo in alternanza con Roma-Shakhtar Donetsk. Infine, sempre su Sky, sarà visibile il primo match di aprile, quello contro la Sampdoria in programma il 3/4 (sabato di Pasqua) alle 12.30.

Di seguito il riepilogo di partite e orari di marzo – inizio aprile