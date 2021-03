Ibrahimovic a Sanremo, parla il motociclista: “Voleva guidare lui”

Il motociclista che ieri ha accompagnato Ibrahimovic a Sanremo è stato intervistato ai microfoni di Radio Monte Carlo.

Zlatan Ibrahimovic nella serata di ieri, sul palco dell’Ariston, ha raccontato il particolare e simpatico episodio che gli ha permesso di raggiungere Sanremo in tempo per il programma. In presenza di Amadeus e Fiorello, lo svedese ha fatto sapere di aver raggiunto l’Ariston grazie ad un motociclista che gli ha dato un passaggio.

Dato che per strada si era creato un traffico assurdo a causa di un incidente, Zlatan ha chiesto ad un motociclista se gli avrebbe dato uno strappo sino all’Ariston; fatalità del caso, l’uomo in moto era anche milanista, e senza alcun tentennamento ha acconsentito ad accompagnare il calciatore sino al teatro Ariston di Sanremo.

Questa mattina il motociclista è stato intervistato ai microfoni di Radio Monte Carlo, all’interno del programma “Bonjour, Bonjour”. Il suo nome è Franco, e ha rivelato tutti i particolari dell’episodio. Il dettaglio più eclatante? Ibra gli avrebbe chiesto di far guidare lui la moto.

Le parole di Franco il motociclista

Di seguito le parole di Franco, il motociclista che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic a Sanremo:

“È successo che ieri sera c’era un traffico assurdo e allora io nel pomeriggio avevo deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, imbottigliato nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato subito: ‘Ma questo è Ibra’”.

“L’autista ha abbassato il finestrino e mi ha detto: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema ho detto. Avevo per fortuna un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibrahimovic a Sanremo’ . Lei non mi ha creduto. Io sono milanista”

“Zlatan voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’. Quello che ha detto lui in televisione è tutto vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è stata che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo. Infatti c’erano pochissime macchine e tutto sommato è stata una cosa semplice”.

“Ibra è stato carinissimo con me, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti? Mi ha detto che mi manderà la sua maglia del Milan. Non sono neanche riuscito a scattare una foto perché quando siamo arrivati lui era di corsa. È sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il mio matrimonio è salvo”.