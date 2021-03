Dal Real Madrid al Milan a zero! | Dalla Spagna: “Maldini in pole”

Il Milan guarda in casa Real Madrid per rinforzarsi nel calciomercato estivo. Tra i profili che piacciono c’è Lucas Vazquez, in scadenza contrattuale.

Il Milan in vista della prossima campagna acquisti è attento a quei giocatori che hanno un contratto in scadenza a giugno 2021 e possono partire a parametro zero. La dirigenza ha già avviato alcuni contatti.

In queste settimane si è spesso parlato di Florian Thauvin del Marsiglia e Otavio del Porto, ma ci sono anche altri profili che interessano al club. Uno di questi sembra essere Lucas Vazquez, esterno destro in forza al Real Madrid che per qualità ed esperienza può essere un buon rinforzo sia per i rossoneri che per altre squadre.

Calciomercato Milan, arriva Lucas Vazquez dal Real Madrid?

Dalla Spagna giunge notizia che Lucas Vazquez abbia ormai deciso di lasciare il Real Madrid per provare una nuova esperienza. Nonostante la stima di Zinedine Zidane e della società, il giocatore sembra intenzionato a cambiare squadra. A meno che non riceva un’offerta di rinnovo particolarmente convincente.

Secondo Cadena Cope, il Milan sarebbe in pole position nella corsa a Lucas Vazquez. Il club rossonero è molto interessato a tesserarlo a fine stagione. In Italia c’è la concorrenza del Napoli e non vanno escluse altre pretendenti, soprattutto in Premier League.

Infatti, The Sun riporta che anche Leeds United e Tottenham seguono l’esterno spagnolo. E pure l’Everton di Carlo Ancelotti sta monitorando la situazione. Nella Liga sono Valencia e Siviglia le società indicate come quelle maggiormente interessate a Vazquez.

Il Real Madrid proverà ancora a convincere il giocatore a rinnovare il suo contratto, ma non sarà semplice. Il 29enne spagnolo, che in questa stagione ha collezionato 27 presenze con 2 gol e 6 assist, nelle prossime settimane rifletterà intensamente sul suo futuro. Dovrà decidere definitivamente se proseguire la sua carriera con i blancos oppure indossare un’altra maglia.

Vazquez è un calciatore che può fare comodo a diverse squadre. È duttile tatticamente, essendo in grado di coprire tutti i ruoli sulla fascia destra. Zidane lo sta utilizzando anche da terzino e l’ex Espanyol se la sta cavando bene. Può essere una risorsa per tanti allenatori, Stefano Pioli compreso.

Molto dipenderà anche dalle sue richieste di ingaggio. Attualmente percepisce circa 3,5 milioni di euro annui. Il Milan è disposto a offrirgli uno stipendio simile? Vedremo…