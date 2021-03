Leao delude, futuro in discussione: “Milan preoccupato”

I tifosi hanno preso di mira Leao, molto deludente nelle ultime uscite. In Spagna sono convinti che il Milan sta valutando il suo futuro con attenzione

Un momento no, per tutta la squadra, ma c’è sempre chi emerge nelle difficoltà e chi invece crolla. Uno dei trascinatori, ad esempio, è stato Frank Kessie, che si è messo letteralmente la squadra sulle spalle nell’ultimo match di campionato. Lo stesso non si può dire per Rafa Leao. Egregio sostituto di Ibrahimovic sul finire del 2020, invisibile nel 2021. Ottimo inizio di stagione, sempre presente nelle vittorie importanti (miglior partita in rossonero nel derby di andata), il portoghese sembra adesso aver attivato la modalità “fantasma”.

Secondo quanto riportato da Todofichajes, in casa Milan starebbero cominciando a perdere la pazienza, dopo le prove deludenti del numero 17, pagato dai dirigenti rossoneri 30 milioni di euro nell’estate del 2019. Sicuramente servirà il miglior Leao, per permettere al Milan di raggiungere gli obiettivi stagionali, e provare un’altra rimonta.

Le sparizioni del centravanti durante la partita, stanno cominciando a diventare un’inquietante costante, e i dirigenti rossoneri starebbero pensando a una soluzione già nel prossimo mercato estivo.

Leggi anche:

Leao, adesso si fa sul serio: rialzarsi, e in fretta

Nonostante il Milan non stia brillando nelle ultime uscite stagionali, alcuni giocatori stanno rispondendo, chi più chi meno, alle difficoltà. Tonali è in crescita, Rebic insieme a Kessiè ha guidato al disperato arrembaggio contro l’Udinese nel finale. Lo stesso Romagnoli ha salvato un gol a porta vuota sulla linea, nel confronto di campionato contro i friulani, ma gli assenti sono stati molti.

Anche se sono più i giocatori sotto la sufficienza, colpisce ancora in negativo la difficoltà di Leao, dato sul mercato dai media spagnoli. La testata Todofichajes infatti, ha parlato di “un Milan preoccupato” per i continui su e giù del ragazzo durante la stagione. Il costo del cartellino è elevato, vista la prospettiva importante.

Il giocatore non starebbe inoltre beneficiando delle assenza dei big, assenza che non gli permettono di emergere. Altra dinamica che ha penalizzato il numero 17, è sicuramente la collocazione in campo. Ala, esterno, anche trequartista. Pioli le sta provando tutte, e a sentirlo dalla panchina, l’incitamento non manca. C’è ancora un girone di ritorno per dimostrare al mister e alla dirigenza di essere degno di indossare quella maglia. Come detto, visto il valore ancora alto del calciatore, la società starebbe valutando il futuro di Rafael.