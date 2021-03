Serie A, la classifica dopo Spezia-Benevento

La sfida salvezza in Liguria tra lo Spezia e il Benevento si è chiusa in parità. Un ulteriore punto salvezza per Pippo Inzaghi e Vincenzo Italiano

Non sa più vincere il Benevento di Pippo Inzaghi. La ventiseiesima giornata di Serie A, che vedrà il Milan giocare contro il Verona, è iniziata con il pareggio tra lo Spezia e la squadra campana.

Erano stati i giallorossi a passare in vantaggio grazie al gol di Gaich. L’attaccante, cercato in passato dai rossoneri, è andato a segno dopo un servizio di Viola. Il pari al 71′ è arrivato con Verde. Entrambe le squadre, dunque, ottengono un ulteriore punto per la salvezza.

Spezia-Benevento 1-1: 24′ Gaich (B), 71′ Verde (S)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus* e Atalanta 49; Roma 47; Napoli* 44; Lazio* 43; Verona 38; Sassuolo* 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 27; Spezia e Benevento 26; Fiorentina 25; Cagliari 21; Torino** 20; Parma 15; Crotone 12

*una partita in meno

**due partite in meno