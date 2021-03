Calciomercato Milan, dalla Spagna: idea Vrsaljko

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per il terzino destro che gioca all’Atletico Madrid. Simeone potrebbe lasciarlo partire in estate

Il Milan, dati i buoni risultati ottenuti sin qui, è già proiettato al calciomercato estivo. Servirà rinforzare ogni reparto, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League – unico vero obiettivo della stagione rossonera.

La posizione in classifica fa ben sperare, e Maldini e Massara stanno già sondando alcuni profili che potrebbero rappresentare i giusti innesti in vista dell’estate. La difesa sarà sicuramente il primo reparto da ritoccare, con particolare riguardo per le fasce.

In quella sinistra, Theo Hernandez è orfano di un valido ricambio. Sino ad oggi, a sostituirlo all’evenienza c’è stato Diogo Dalot, che però è un destro naturale. Il terzino portoghese, proprio oggi è andato a segno nella gara contro il Verona, mandando un grande segnale alla società ed ai tifosi – che prima di oggi hanno nutrito numerosi dubbi sulla possibilità di rinnovare il suo contratto.

Diogo Dalot è arrivato nell’estate scorsa in prestito secco dal Manchester United. Ha rappresentato per l’intera stagione il primo sostituto sia di Davide Calabria sulla fascia destra, che appunto di Theo Hernandez. Il Milan di qui a giugno dovrà decidere se riscattare a titolo definitivo il giovane terzino. Le sue prestazioni, come dicevamo, hanno deluso un pò tutti.

Chissà se il gol e la buona prestazione di oggi rilanceranno Diogo. I prossimi impegni dei rossoneri potranno sicuramente dirci di più. Il Milan, nel frattempo, sta monitorando un altro terzino destro, che in caso di mancato rinnovo di Dalot, potrebbe arrivare dalla Spagna a rinforzare la retroguardia rossonera.

Vrsaljko, Maldini punta all’esperienza

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo fichajes.net, il Milan avrebbe fatto sapere all’Atletico Madrid del suo interesse per Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato non è un titolarissimo di Simeone, e possiede quell’esperienza che potrebbe far comodo ai rossoneri per la prossima stagione.

Inoltre, Sime conosce molto bene la Serie A, dato che ha vestito le maglie di Genoa, Sassuolo e Inter. In questa stagione il croato ha timbrato soltanto otto presenze, complice un problema al ginocchio.

Il Milan sarebbe pronto ad offrire una somma vicina ai 10 mln di euro per il terzino destro dell’Atletico. Molto dipenderebbe dalla volontà di Diego Simeone, che dovrà valutare l’utilità di Vrsaljko nella sua squadra.