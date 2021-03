Il Milan sta già valutando alcuni potenziali colpi per il prossimo calciomercato. Tra questi il bomber Edouard, che però può finire altrove.

Il Milan probabilmente nella prossima sessione estiva del calciomercato prenderà un nuovo centravanti. Zlatan Ibrahimovic va verso i 40 anni e non dà garanzie fisiche. Anche Mario Mandzukic non è giovanissimo e gli infortuni finora lo hanno frenato.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già prendendo in considerazione alcuni attaccanti, in attesa di vedere a fine stagione quale sarà il budget per la campagna acquisti. La qualificazione in Champions League è importante per poter investire su determinati giocatori.

Mercato Milan, il Leicester City prende Edouard?

Tra i profili che piacciono al Milan c’è Odsonne Edouard, centravanti in forza al Celtic. La dirigenza rossonera ha avuto modo di vederlo da vicino in Europa League, dato che la squadra scozzese era nello stesso girone di quella di Stefano Pioli. Il 23enne francese ha segnato un gol nella sconfitta per 4-2 a San Siro.

Edouard ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e pertanto nel prossimo calciomercato estivo lascerà Glasgow. Il Celtic aveva investito 10 milioni di euro per acquistarlo nel luglio 2018 e vorrebbe vendere il cartellino a oltre il doppio, considerando anche deve corrispondere una percentuale alta (40%) della rivendita al PSG.

Ma non c’è solamente il Milan sulle tracce di Edouard, ovviamente. In queste settimane si è parlato soprattutto di Arsenal, Leicester City e anche Roma come concorrenti della società rossonera nella corsa al giocatore.

Oggi il Sunday Post scrive che la Roma potrebbe tirarsi indietro, dato che vorrebbe pagare a rate i 20 milioni di sterline richiesti dal Celtic per la cessione dell’attaccante francese.

E dall’Inghilterra giunge anche notizia che in questo momento è il Leicester City il club che sta facendo maggiormente sul serio. Il Daily Mail in questi giorni ha rivelato l’esistenza di un’offerta da 15 milioni di sterline (circa 17,3 milioni di euro) per assicurarsi il calciatore. Il francese è ritenuto l’ideale futuro sostituto di Jamie Vardy, punta che ha fatto le fortune delle Foxes in questi anni e che non è più giovanissimo. Il Leicester City è in vantaggio sulla concorrenza.

Edouard in questa stagione ha messo insieme 20 gol e 4 assist in 32 presenze. Sembra pronto per mettersi alla prova in una realtà più importante della Scottish Premiership.