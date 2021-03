Calciomercato Milan, dall’Olanda l’attaccante del futuro | 30 milioni!

Nel mirino del Milan c’è di nuovo il giovane attaccante olandese del PSV. In Spagna è stato definito come il sostituto di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan guarda già al futuro, quando in estate si aprirà la finestra del calciomercato. Sarà importante per Maldini e Massara ricercare quelli che possono rappresentare i profili più adatti a rinforzare la rosa di Pioli.

Soprattutto se i rossoneri riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions League, sarà inevitabile andare a ritoccare qualche reparto. In molti si chiedono se Zlatan Ibrahimovic, punto fermo ed essenziale dell’attacco rossonero, sarà ancora delle fila rossonere nella prossima stagione. Lo svedese ha quasi quarant’anni, e come da lui stesso affermato, il suo possibile rinnovo dipenderà dal suo corpo e dalla sua condizione.

I longevi infortuni di questa stagione stanno facendo sorgere qualche dubbio sulla continuità prestazionale del campione svedese. Per tale motivo i dirigenti rossoneri stanno sondando più terreni, al fine di farsi trovare pronti se Zlatan Ibrahimovic non dovesse rinnovare col club rossonero.

Un profilo molto interessante, che il Milan ha già seguito in passato è quello di Donyell Malen, il giovane attaccante in forza al PSV Eindhoven. In Spagna è stato indicato come il principale sostituto di Zlatan Ibrahimovic.

Leggi anche:

Maldini non molla Malen

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Milan è interessato concretamente a Donyell Malen. L’attaccante olandese, classe 1999, è reduce da due stagioni pazzesche col PSV, che lo hanno visto artefice di tanti gol.

Quest’anno il 22enne ha messo a segno 14 gol in 23 partite disputate nell’Eredivise. Ed è anche un buon assist-man: ben 6 realizzati sin qui. Numeri che fanno di lui uno degli astri nascenti del calcio europeo e non a caso il suo valore di mercato si aggira già intorno ai 30 mln di euro.

Malen è una validissima prima punta, ma non disdegna le fasce d’attacco, sia la destra che la sinistra. Insomma, è anche un profilo abbastanza duttile che potrebbe essere parecchio utile al gioco di Stefano Pioli.

Il talento olandese, come è normale che sia, non è passato affatto inosservato. I suoi numeri gli hanno automaticamente puntato addosso i riflettori di tante big d’Europa, tra cui e soprattutto il Borussia Dortmund. Il club tedesco è concretamente interessato a Donyell Malen, dato che Erling Haaland sembra prossimo all’addio.

Il Milan, quindi, se vorrà aggiudicarsi il giovane talento, dovrà vedersela con la spietata concorrenza tedesca. È certo che Malen è un talento di assoluto rispetto, fare un piccolo sforzo economico potrebbe ripagare in termini tecnici e quindi di prestazione.