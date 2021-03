Milan a Verona senza 8 titolari: non accadeva dal 2017

Emergenza piena per il Milan contro il Verona: otto indisponibili (o acciaccati) tutti assieme è una vera rarità per i rossoneri.

Il tema principale della sfida di quest’oggi tra Hellas Verona e Milan è l’emergenza infortunati.

I rossoneri infatti partono alla volta del capoluogo veneto con tantissimi giocatori indisponibili, tutti piuttosto importanti nell’economia del gioco di Stefano Pioli.

Esclusi dai convocati i vari Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer e Maldini. A questi si è aggiunto ieri last-minute il forfait di Ante Rebic.

Partiranno per il Bentegodi invece Theo Hernandez e Tonali, ma le fonti vicine al Milan parlano di problemi muscolari per entrambi, che resteranno in panchina per precauzione e difficilmente verranno gettati nella mischia.

Leggi anche:

Milan senza 8 calciatori: il precedente di quattro anni fa

Dunque il Milan si presenterà al fischio d’inizio delle ore 15 contro l’Hellas senza 8 calciatori di grande rilievo.

Un’emergenza così ampia è difficile da ritrovare nella storia recente rossonera. Il Milan l’ha sfiorata poche ore prima del match con l’Atalanta a gennaio scorso, ma Pioli recuperò in extremis Theo, Krunic e Rebic risultati negativi al tampone.

Scorrendo indietro con la memoria ed i ricordi, ritroviamo un precedente simile nel girone di ritorno della stagione 2016-2017.

Esattamente quattro anni fa, il 18 marzo 2017, il Milan si apprestava a sfidare il Genoa a San Siro. L’allora formazione di Vincenzo Montella però si ritrovava letteralmente falcidiata da diversi infortuni di rilievo.

La lista dei convocati per il match in questione vedeva Montella costretto ad escludere 8 elementi. Mancarono l’appuntamento infatti calciatori come Romagnoli, Bacca e Sosa (squalificati), ma anche gli infortunati Suso, Montolivo, Abate e Bonaventura. A questi va aggiunto il giapponese Honda, recuperato ma costretto in panchina.

Nonostante i troppi forfait di lusso, quel Milan riuscì con sacrificio e organizzazione a superare l’ostacolo Genoa. Il match del sabato si concluse 1-o per i rossoneri. A realizzare il gol della vittoria fu una delle cosiddette riserve, il cileno Mati Fernandez, che fu schierato a centrocampo per le varie assenze e sfruttò alla grande l’occasione.