Verona-Milan, i precedenti | Il pari al Bentegodi manca dal 2000

I precedenti del match di oggi allo stadio Bentegodi. I rossoneri non hanno ricordi esaltanti dalle parti di Verona.

Lo stadio Marc’Antonio Bentegodi non porta alla memoria dei milanisti ricordi così eccellenti.

Non a caso il Milan nella sua storia è stato vittima della cosiddetta ‘Fatal Verona‘ in diverse occasioni, anche se sono due le volte in cui il Diavolo è caduto mortalmente sul campo dei veneti.

I precedenti più rappresentativi sono quelli del 1973 e del 1990. In entrambi i casi il Milan (prima di Rocco poi di Sacchi) fu sconfitto dall’Hellas nel finale di stagione, perdendo così la possibilità di vincere lo scudetto.

Come anticipato dunque la trasferta di Verona non porta sempre bene ai colori rossoneri. Il bilancio finora in Serie A parla di 10 vittorie a testa ed 8 pareggi nei ventotto precedenti complessivi.

L’ultima volta che le due rivali si sono affrontate al Bentegodi risale alla terza giornata dello scorso campionato. Il 13 settembre 2019.

Vinse il Milan di misura, grazie ad un calcio di rigore del polacco Krzysztof Piatek. Un successo che interruppe una serie di due trasferte consecutive senza punti a Verona.

L’ultima vittoria interna dell’Hellas risale invece alla stagione 2017-2018. Nonostante la futura retrocessione in B, i veneti si imposero sul Milan di Gattuso con un perentorio 3-0 (reti di Caracciolo, Kean e Bessa).

Il pareggio è invece il risultato che manca da maggior tempo negli incroci tra Verona e Milan. L’ultimo segno X al Bentegodi risale al lontano dicembre 2000. In quell’occasione i rossoneri strapparono l’1-1 in trasferta, con la rete di Ambrosini che replicò a quella di Bonazzoli.