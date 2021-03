Amadeus: “Ibra un supereroe, potrebbe fare l’attore”

Intervista al conduttore del Festival che elogia le qualità di Ibrahimovic come intrattenitore e parla del proseguo del campionato.

Il Festival più pazzo e incredibile degli ultimi anni si è concluso sabato sera, con il trionfo dei bravissimi Maneskin con il miglior brano.

Ma questo Sanremo andrà ricordato per due fattori in particolare: l’assenza del pubblico a causa della pandemia e la partecipazione di un calciatore professionista come ospite fisso sul palco.

Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua buona figura, rivelandosi ottima spalla di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival 2021.

Proprio Amadeus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, per parlare proprio della scelta di portare Ibra con sé sul palco.

Amadeus esalta Ibrahimovic. Ma per lo Scudetto dice Inter

Il noto presentatore ha spiegato i motivi della presenza di Ibrahimovic a Sanremo: “Intuivo le sue capacità, ma non me lo aspettavo così forte, ha sorpreso anche me – racconta Amadeus –. Averlo con noi era una scelta che sembrava una follia, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra”.

Amadeus ha poi raccontato del chiacchieratissimo arrivo in moto di Ibra: “Era già saltata Naomi Campbell, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare, mi sono detto “succedono tutte a me?”. Ma non avevo calcolato chi è Ibra: un supereroe. Quando è arrivato sul palco ho pensato “lassù qualcuno ci ama”. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale, ringrazio il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo”.

Alcuni retroscena: “Dietro le quinte è sempre stato carino, si informava, mi chiedeva “come va?, stai bene?, come sono andato?”: ha un modo carismatico di fare gruppo, ho conosciuto un grande uomo. Ibra può fare l’attore vero, ha la faccia che buca il video, i tempi giusti, è stato una rivelazione per tutti. Mi ha invitato a pranzo a Milanello, quando si potrà”.

Se Ibra fosse una canzone? “La ballata balcanica che ha scelto per la discesa delle scale: Jutro Je, che significa “è mattino”, di Nada Topcagic: accennava il passo, si divertiva, gli arrivava l’energia della sua storia”.

Infine un parere sul proseguo del campionato: “Io ho sempre sostenuto che il Milan è una squadra molto forte, compatta, che non molla mai: l’Inter dovrà rimanere molto concentrata per puntare allo scudetto”.