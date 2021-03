Manchester United-Milan, rientrano due titolari | Pioli è fiducioso

E’ ancora lunga la lista infortunati in casa Milan. Il tecnico Pioli però prova a rassicurare, obbiettivo andata degli ottavi: “Sta meglio”

Oggi il Milan ha dato prova di grande carattere, compattezza e anche mentalità. Le “seconde linee” hanno risposta alla grande, conquistando 3 punti di vitale importanza, che proiettano per il momento il Milan fuori dalla crisi. Un calo di rendimento che nelle ultime settimane è stato causato, per forza di cose dai tanti, dai troppi infortuni. Una vera e propria maledizione, è proprio il caso di dirlo, che ha colpito Milanello e gli uomini di Pioli.

Proprio il mister ha parlato dopo il match di oggi pomeriggio e ha fatto il punto della situazione, soprattutto in vista della partita di giovedì contro il Manchester United. Il tecnico ha precisato intanto che i forfait di Theo Hernandez e di Rebic sono stati causati da traumi contusivi dopo la gara con l’Udinese e non da problemi muscolari come erroneamente supposto negli scorsi giorni.

La speranza di Pioli è quella di averli per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo United, all’Old Trafford. Impossibile invece vedere in campo subito Zlatan, che spera di rientrare almeno per il ritorno: “Ibrahimovic sta meglio – ha dichiarato in post partita Pioli – domani si sottoporrà agli esami per valutare la sua situazione”.

Sarà una sosta per le nazionali benedetta. Il 21 marzo il Milan scenderà in campo contro la Fiorentina, al Franchi, per la 9a di ritorno, e chiuderà un ciclo a dir poco massacrante. Gli impegni che aspettano i rossoneri sono tantissimi – si giocherà una volta ogni tre giorni – e cruciali. Al fine del tour de force, tra Manchester, Napoli, ancora Manchester e la Viola, probabilmente la stagione avrà preso una strada ben precisa. Di vitale importanza sarà recuperare dunque buona parte se non tutti gli indisponibili.

E’ stato lo stesso Stefano Pioli, nelle interviste post gara, a provare a essere fiducioso. Ibra sta meglio, ha spiegato il tecnico. Quasi sicuramente, anche se non al 100%, anche Theo e Rebic dovrebbero essere della partita – visto che hanno rimediato una botta nella scorsa giornata.

Tonali ha riposato, ma oggi pomeriggio a Verona era in panchina, mentre per Calhanglu si attenderà lunedì per capire l’entità del problema al flessore della coscia sinistra.