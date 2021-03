Infortunio Ibrahimovic, c’è la data del rientro: le ultime

Secondo le ultime notizie apprese da Sky Sport, si allontana il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco l’ipotetica data del suo ritorno in campo

Non un bel periodo in casa Milan. L’emergenza infortuni si è di nuovo abbattuta sulla rosa di Pioli, che adesso è decimata in vista di importantissimi impegni. Sono il Manchester United e il Napoli gli scogli di questa settimana per il Milan.

Due match assolutamente tosti, con due avversarie di livello. Eppure, i rossoneri devono fare i conti con le assenze di tanti, forse troppi titolari. Per fortuna, in vista della gara di Europa League di giovedì, che si giocherà all’Old Trafford, dovrebbe esserci il rientro di Theo Hernandez; in dubbio invece quello di Ante Rebic, ancora alle prese con una infiammazione all’anca.

Sicuramente niente da fare per Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic. Il primo dovrebbe poter rientrare contro il Napoli nel big match di domenica. Gli altri due, invece, potrebbero ritornare a disposizione di Pioli per la sfida di ritorno contro il Manchester United a San Siro.

Tegole pesantissime per il Milan, che adesso ha a disposizione una rosa troppo corta, e con due competizioni da giocare è una situazione parecchio difficile da gestire. Ma le cattive notizie non sono finite qui, perchè manca un infortunato all’appello, Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, è quasi certo che salti le due gare contro la sua ex squadra, guidata oggi da Ole Solskjaer. La data del suo rientro sembra sempre più lontana.

Ibrahimovic rientro dopo la sosta

Nel pomeriggio, Sky Sport ha riportato delle notizie per niente positive. Di fatti, secondo le ultime ipotesi, Zlatan Ibrahimovic potrebbe rientrare in campo addirittura dopo la sosta, e quindi il 3 aprile contro la Sampdoria.

Il match contro gli uomini di Ranieri si giocherà a San Siro. Ma è davvero frustrante pensare di poter recuperare lo svedese, ormai leader tecnico e mentale della squadra, in una data così lontana dal presente.

Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto lunedì ad un controllo in seguito alla lesione all’adduttore sinistro rimediata nel match contro la Roma. Il processo di guarigione procede bene, ma i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto.