ULTIM’ORA SKY – Manchester United-Milan: difficile il recupero di 3 titolari

Le ultime secondo Sky Sport sugli infortunati in casa Milan. Ancora defezioni in vista della gara contro il Manchester.

Continua la preparazione del Milan in vista della trasferta delicata di Manchester, valida per gli ottavi di finale di Europa League.

L’attenzione di Stefano Pioli e del suo staff è tutto sui calciatori attualmente ancora non al top della forma, vista la recente emergenza vista a Verona.

Il Milan è squadra carismatica e compatta, ha dimostrato di poter vincere e giocare bene anche senza diversi titolari. Ma recuperare alcuni tasselli per il Manchester United non sarebbe male.

In tal senso arrivano notizie però negative, almeno secondo l’ultimissimo aggiornamento di Sky Sport.

Milan, Theo Hernandez in gruppo: le ultime news

Secondo il cronista Manuele Baiocchini, mister Pioli ha ancora diversi dubbi sui calciatori da convocare per la trasferta di giovedì ad Old Trafford.

Il tecnico del Milan sa di avere di fronte un calendario a dir poco fitto ed impegnativo. Dunque non vuole rischiare nessuno, pensando di conseguenza anche alle sfide successive.

Ecco perché tre calciatori attualmente acciaccati potrebbero restare ancora fuori dai convocati: si tratta di Theo Hernandez, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

I tre avevano mostrato progressi nelle rispettive condizioni fisiche e muscolari. Ma dalle ultime informazioni pare che mister Pioli non sia troppo propenso a rischiarli. Per loro si parla di una permanenza a Milanello, per lavorare e recuperare in vista di Milan-Napoli di domenica prossima.

Eppure Theo non ha affatto saltato la sessione di allenamento di oggi. Il terzino si è allenato in gruppo con il resto della squadra. Soltanto domani, prima della partenza per l’Inghilterra, Pioli deciderà se affidarsi a lui.,

L’unico sicuro di recuperare è Sandro Tonali: ieri si è allenato in gruppo e già a Verona era seduto in panchina. L’ex Brescia salirà certamente sull’aereo in direzione Manchester.

Semaforo rosso anche per Ibrahimovic, Mandzukic e Bennacer. Ma era già risaputo come i tre calciatori in questione avrebbero saltato la gara europea, provando invece a recuperare per il prossimo weekend di campionato.