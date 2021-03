Sky – Manchester-Milan, out il difensore: Tomori ancora titolare

Nella trasferta di domani, che vedrà il Milan impegnato contro il Manchester United, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi alla coppia Kjaer-Tomori.

Paolo Maldini e Frederic Massara erano a Milanello stamani per motivare la squadra in vista della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League che vedrà fronteggiare Manchester United e Milan.

Una gara a cui la società tiene, sia sul piano economico che sul piano del prestigio, essendo l’Europa League l’unico trofeo che mana nella bacheca di Via Aldo Rossi.

Stefano Pioli è chiamato a rispondere a diversi dubbi di formazione, dove se in attacco le scelte appaiono obbligate, con le mancanze di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e Jen Petter Hauge, fuori dalla lista UEFA.

In difesa, invece, il tecnico del Diavolo è alle prese con la scelta del duo di centrale da schierare in Inghilterra, dove si giocano due maglie i tre centrali in rosa: Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori.

Manchester United-Milan, Pioli rilancia la coppia Kjaer-Tomori

Il Milan è arrivato nel momento decisivo della stagione con un’infermeria colma di giocatori titolari, soprattutto in attacco, mentre in difesa, ad esclusione di Theo Hernandez, Stefano Pioli ha gran scelta.

Come riportato da Peppe Di Stefano, cronista di Sky Sport, Stefano Pioli avrebbe deciso di schierare la coppia di difensori centrali composta da Simon Kjaer e Fikayo Tomori, escludendo così il capitano Alessio Romagnoli.

Una coppia che ha ben figurato nello scontro diretto in campionato tra Milan e Roma, dove i rossoneri espugnarono lo Stadio Olimpico della capitale. Il capitano aveva ripreso il suo posto nella gara contro il Verona, dove in quella occasione fu escluso Kjaer, ben figurando e giocando una gara attenta e diligente.

La possibile esclusione di Romagnoli verrà motivata da Stefano Pioli nella conferenza stampa del primo pomeriggio, quando la stampa chiederà conferme al tecnico delle notizie filtrate in mattinata.

La mossa potrebbe essere motivata dal turnover, visto lo scontro diretto di domenica in campionato, quando a San Siro arriverà il Napoli di Gennaro Gattuso.