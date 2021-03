Calciomercato Milan – Colpo dal Brasile: contatti avviati

Il Milan valuta un’interessante occasione di calciomercato in Brasile. Partiti i contatti per un giovane talento del Santos: Kaio Jorge.

Dal Milan ci si aspetta un colpo in attacco nel prossimo calciomercato estivo, non ci sono dubbi. L’età avanzata e i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic imporranno alla dirigenza di intervenire nel ruolo.

Adesso è presto per dire con certezza su che profilo Paolo Maldini e Frederic Massara punteranno. Ma stanno circolando già alcuni nomi interessanti, ad esempio quelli di Donyell Malen del PSV Eindhoven e di Andrea Belotti del Torino. Ma ce ne sono anche altri accostati al Diavolo in queste settimane.

Calciomercato Milan, occasione Kaio Jorge del Santos

Tra gli attaccanti che il Milan tiene d’occhio c’è Kaio Jorge, 19enne brasiliano che milita nel Santos. Il suo contratto scade a dicembre 2021 e questo lo rende un obiettivo interessante per molte squadre. Maldini e Massara valutano anche questo talento sudamericano per il futuro.

Secondo quanto spiegato da calciomercato.com, sono già stati avviati dei contatti con il suo agente Giuliano Bertolucci. Ci sono delle valutazioni in corso. Il Milan non ha ancora accelerato la trattativa, intende valutare anche altre opzioni prima di lanciare eventualmente l’assalto a Kaio Jorge.

Sul gioiello del Santos hanno messo gli occhi anche altre squadre italiane, Juventus e Inter ad esempio. I bianconeri avevano provato a fare un’operazione in sinergia con il Sassuolo nel recente passato, ma senza successo. Invece il club nerazzurro monitora la situazione, pronto a farsi eventualmente avanti appena saranno chiarite le vicende societarie di questo periodo.

Da non sottovalutare la concorrenza estera. Su Kaio Jorge ci sono pure Marsiglia e Shakhtar Donetsk. In Inghilterra anche Arsenal e Chelsea vengono date come interessate al giocatore. Dunque non sarà facile assicurarselo. Il Milan ha avviato dei contatti con l’agente e vedremo se nei prossimi mesi vi saranno sviluppi su questa pista.

Certamente la situazione contrattuale dell’attaccante sudamericano rappresenta un’occasione ghiotta per ingaggiarlo a condizioni economiche favorevoli. Anche se, bisogna sempre stare attenti alle richieste dell’agente in termini di commissioni.