Calciomercato Milan, Kessie al Real Madrid: in Spagna sono sicuri

Ancora Kessiè al centro delle discussioni di mercato. Gli occhi di mezza Europa sono sull’ivoriano, ma una big si chiama fuori

Il Real Madrid si starebbe defilando dalla corsa a Frank Kessie. E’ quanto emerge dalle ultime indiscrezioni riguardo il futuro del 73, accostato più volte ai blancos. Secondo fonti vicine al club di Madrid, come riparta Defensacentral, al momento il costo del cartellino del giocatore sarebbe troppo elevato, e la Casablanca starebbe mettendo da parte l’idea di fare un’offerta concreta nella prossima finestra di mercato.

I motivi sono diversi, come detto il prezzo è uno dei fattori, visto che il centrocampista ha un prezzo molto elevato, che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Il Milan inoltre non intende privarsene e Frank ha spesso espresso la volontà di rimanere. Il contratto è in scadenza nel 2022, ma ci sono tutti i presupposti per il rinnovo.

Come se non bastasse, il Real avrebbe inoltre l’alternativa pronta. Si tratta del 18enne Camavinga, in forza al Rennes. Più di un’alternativa, considerando che Florentino Perez è disposto a mettere sul piatto un’offerta pari a 30 milioni di euro più 10 di bonus

Kessiè fa gola: rinnovo fondamentale

Frank Kessie sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera, se non la migliore. Non solo dal punto di vista realizzato, con 9 gol segnati (di cui 8 su penalty), ma anche e soprattutto con prestazioni di carattere, personalità ed esperienza unica. E’ ormai un leader dello spogliatoio, tanto che viene chiamato dai compagni “il presidente”, insomma, si è messo il Milan sulle spalle in questo momento caldo della stagione, e i compagni si sono aggrappati a lui.

Le prestazioni di livello dell’ivoriano, già ad alti livelli durante tutto il 2020, sono state inevitabilmente notate dalle big europee. Il Real, molto interessato nelle ultime settimane, starebbe facendo retromarcia. Sia per una questione economica – vista la crisi nel calcio causa covid – sia per alternative. Gli occhi di Zidane sono anche su Camavinga, più giovane e meno caro.

Unico neo è il contratto in scadenza, nel 2022, e i dirigenti del Milan sono già al lavoro. Il calciatore chiede un aumento, e Maldini starebbe pensando a una clausola da 50 milioni di euro, per blindare il numero 79.