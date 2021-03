Galliani positivo al Covid-19: è ricoverato in ospedale

Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva contratto il Covid due settimane fa

Adriano Galliani è stato ricoverato oggi in ospedale in via precauzionale. Ad affermarlo è il sito liberoquotidiano.it, che fa sapere che le condizioni di salute dell’AD del Monza si sarebbero aggravate dopo aver contratto il Coronavirus.

Galliani era risultato positivo al Covid-19 due settimane fa, dopo essere stato a Roma in compagnia di alcuni dirigenti dell’Inter, tra cui Marotta – anche questi risultati poi positivi al virus. Il gruppo di manager si era recato nella capitale per assistere alla riunione della FIGC che rieleggeva Gravina presidente.

Un incontro sfortunato, dato che Galliani, insieme ai dirigenti in sua compagnia, ha contratto il maledetto virus. L’ex amministratore delegato del Milan ha 76 anni, ma sottolineiamo che le sue condizioni non sono affatto gravi. Il trasporto in ospedale servirà a monitorare la sua situazione di salute, per far sì che le condizioni non peggiorino necessariamente.

Leggi anche:

Il ricovero di Berlusconi a settembre

Ad Adriano Galliani è toccata la stessa sorte del suo braccio destro Silvio Berlusconi. Ricordiamo, infatti, come l’ex Presidente era stato anch’egli ricoverato, a settembre dopo un mese dall’aver contratto il Coronavirus. Berlusconi, dopo dieci giorni di degenza, era stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano – e si era recato in Francia per affrontare la convalescenza.

Oggi è toccato a Galliani rivivere la non piacevole situazione. Auguriamo, quindi, una pronta guarigione dal Covid-19 all’AD del Monza, da sempre un rossonero.